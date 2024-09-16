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Medya operasyonunda yeni bir eşikten atlandı

Siyaset
  • 16.09.2024 04:00
  • Giriş: 16.09.2024 04:00
  • Güncelleme: 16.09.2024 05:08
Medya operasyonunda yeni bir eşikten atlandı
Özgür Karabat

Haber Merkezi

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, medyaradar.com haber sitesine erişimin kapatılmasına tepki gösterdi. Karabat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İktidarın muhalif medyaya dönük operasyonlarında yeni bir eşiğe gelindi. Son olarak medyaradar.com haber sitesi, iktidara yakın bir medya grubunun başvurusu üzerine İstanbul 3. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından engellenmiştir. Kapatılmaya gerekçe olan haber yayından kaldırılmasına rağmen yasak sürmüş, daha da vahimi haber sitesi tamamen kapatılmıştır. Bağımsız ve tarafsız medyayı ele geçirmeyi hedefleyen bu operasyonları milletimiz yakından tanımaktadır! Bağımsız medyadan elinizi çekin. Medyaradar sitesinin ve emekçilerinin yanındayız.”

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