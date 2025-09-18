Medya Radar'a erişim engeli

Medya Radar haber sitesine, eski MHP'li Milletvekili ve TYT Türk Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Erdem ve TYT Türk yöneticilerinin şikayeti üzerine erişim engeli getirildi.

İstanbul 2. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından verilen karar Medya Radar internet sitesinde yer alan "Can Holding ve TYT Türk: Medyada temiz sermaye muamması" başlıklı haber linkindeki içeriklerde "kişilik haklarını ihlal ettiği" gerekçesiyle, erişimin engellenmesine ve haberin yayından çıkarılmasına karar verdi.

TYT TÜRK ŞİKAYET ETMİŞTİ

Eski MHP Milletvekili ve TYT Türk Yönetim Kurulu Başkanı ile kanalın genel yayın yönetmeni Nuray Başaran, Medya Radar'da yayımlanan "Can Holding ve TYT Türk: Medyada temiz sermaye muamması" başlıklı haber nedeniyle, "hakaret, iftira, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, özel hayatın gizliliğini ihlal, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma" gibi suçlamalarla Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Ayrıca söz konusu haber ve internet sitesine de erişim engeli talep edildi.

Söz konusu şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu da, Medya Radar'da yayımlanan haberlere erişim engeli talep etmişti.