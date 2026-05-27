"Medya tek taraflı" diyen Kılıçdaroğlu’na Murat Ağırel’den yanıt: "Davet ettik, olumsuz yanıt aldık"

Gazeteci Murat Ağırel, "medyanın tek taraflı yayın yaptığını" söyleyen mahkeme kararıyla genel başkanlığa atanan Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ağırel, "Kemal Kılıçdaroğlu medyanın tek taraflı yayın yaptığından yakınmış" diyerek şunları kaydetti:

"Biz de kendisini Onlar TV’de Şule Aydın’ın hazırlayıp sunduğu “Tatava Yapma” programına davet ettik ancak olumsuz yanıt aldık. Basın danışmanına ulaşmak zaten mümkün değil. Zira basın bülteni gibi TGRT kullanılıyor. Yanındaki milletvekillerinden de biri dışında dönüş yapan olmadı. Sonra da “taraflı yayın yapılıyor” eleştirisi geliyor."

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Mahkeme kararıyla genel başkanlığa atanan Kemal Kılıçdaroğlu, saat 11.00'de gazetecilerle bayramlaştıktan sonra açıklamalarda bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu, açıklamalarında medyanın taraflı yayın yaptığını söyleyerek şu ifadeleri kaydetmişti:

"Üzülerek de ifade edeyim, medyanın tek taraflı yayın yaptığını gayet iyi biliyorum. Niye böyle bir yayın yapıyor ben onu da bilmiyorum. Hangi gerekçeyle bu yayını yapıyorlar onu da bilmiyorum. Allah akıl fikir versin hiç söylemediğim sözler, hiç düşünmediğim şeyler yazıldı, çizildi. Ben bazen okuyorum 'Allah Allah ben bunu nerede söyledim? Ne zaman söyledim' diyorum. Halka doğru bilgileri verecek medya. Bu tarafa danışıyorsa bu tarafa da danışacak. Ben demiyorum 'Biz hiçbir zaman hata yapmadık.' Öyle bir şey asla demedim. Eksiğimiz de olabilir, hatamız da olabilir. Hepimiz insanız sonuçta. Ama birisi hatamızı hatırlattığında teşekkür ederiz ona. Demek ki bu hatayı bize hatırlatıyor yani. Yoksa ona kızmayız 'Niye bana bunu hatırlatıyorsun' diye."