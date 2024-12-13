Medyada ‘‘algı’’ seferberliği

Haber Merkezi

Suriye’de yaşanan gelişmeler Türkiye medyasını harekete geçirdi. Emperyalistlerin desteğiyle Şam’a yürüyen cihatçı HTŞ’ye övgüler düzen yandaş medya, içeride de “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zaferi” gibi bir hava yaratmak için kolları sıvadı. 9 Aralık tarihli gazete manşetleri arasında “Anahtar ülke Türkiye” manşeti atan Milliyet, “61 yıllık Baas rejimi sona erdi. 13 yıl süren savaşta gözler Türkiye’de” ifadelerini kullandı. Sabah’ın 10 Aralık’ta çıkan manşetinde ise Erdoğan’ın Suriye için kullandığı “İnsanlık tarihini yeniden yazıyoruz” sözleri yer aldı. Aynı tarihli Türkiye gazetesinde manşetten verilen bir başka söz de Erdoğan’ın, “Türkiye tarihe yön veriyor” sözleri oldu. Milliyet gazetesi de aynı gün Erdoğan’ın “Tarihe yön veriyoruz” sözlerini manşetine taşıdı.

TALİBAN GİBİ DEĞİLMİŞ!

Medya, Suriye’deki işgali iktidar için bir zafer olarak sunmakla kalmadı. Bölgeye giden bazı gazetecilerin verdiği demeçler de gündem oldu. HTŞ gibi cihatçı, terör örgütü listelerinde yer alan örgütü meşru göstermek için bazı isimler kolları sıvadı. Gazeteci Nevşin Mengü Halep’te kaydettiği videoda “Bakın, mesela Beşar Esad’ın Hafız Esad’ın heykellerinin yıkıldığını gördük. Ama mesela arkamda bu heykel var. Bunun BAAS rejimiyle bir alakası yok diye kimse dokunmamış bu heykele. Kimsenin aklına da böyle bir şey gelmiyor. Bu heykeli kim niye yıksın? Yani şunu demek istiyorum. Taliban ve bu muhalifler arasında ciddi bir anlayış farkı var” diye konuştu. AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi Mengü'nün "Taliban ve bu muhalifler arasında ciddi bir anlayış farkı var" sözlerini "Nevşin Mengü önyargısını kırdı" ifadeleriyle haberleştirdi.

Suriye’ye giderek başörtüsü hakkında paylaşım yapan Gazeteci Kübra Par ise "3 gündür Suriye’deyim, kimse bana başını ört falan demedi. Burada pek çok açık kadın var. Dün bir dondurmacıda HTŞ’liler ile yarım saat konuştum, biz kimsenin inancına karışmayacağız diyorlar. Diğer kadın meslektaşlarım ne yaşadı bilemiyorum, X’e 3 gündür giremedim zaten." ifadelerini kullandı.

Şam’ın düşmesinin ardından Suriyelilerin dönüş yaptığına ilişkin de spekülasyonlar dolaştı. Sosyal medya üzerinde dolaşan sahte fotoğrafların yanı sıra bizzat Anadolu Ajansı, Suriyelilerin dönüşünde yoğunluk olduğunu iddia eden pek çok haber yayınladı. Yalnızca yandaşlar değil, muhalif televizyon ve gazetelerde de sınır kapısı önünde Suriyelilerin yoğun biçimde dönüş yaptığı izlenimi veren haber ve yorumlar dikkat çekti.