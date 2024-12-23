Medyada dev satış: Habertürk ve Show TV el değiştirdi

Ciner Yayın Holding bünyesinde faaliyet gösteren kanallar, Park Grubu ile Can Grubu arasındaki hisse devir anlaşmasının ardından el değiştirdi.

Ciner Holding'in tepe kuruluşu olarak faaliyet yürüten Park Grubu’nun Ciner Yayın Holding’deki hisselerinin tamamı, Can Grubu’na devrildi.

Eylül 2007'de kurulan Ciner Yayın Holding bünyesinde Habertürk TV, Show TV, Bloomberg HT ve HT Spor gibi televizyon kanalları bulunuyor.

Ciner Yayın Holding'i satın alan Can Grubu, Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri gibi eğitim kurumlarını elinde bulunduruyor.

Holding ayrıca Energy akaryakıt istasyonları, Golden Hill Hotel ve Mediza Hospital’ın da sahibi. Bunların yanı sıra holdingin beton santralleri ve lojistik sektöründe de yatırımları var.

REKABET KURULU’NUN ONAYI GEREKİYOR

Satışla ilgili Park ve Can gruplarından açıklama yapıldı.

Park Grubu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Park Grubu ana sektörü olarak maden endüstrisi alanında global liderlik hedefine odaklanma doğrultusunda medya yatırımlarını sonlandırmaya karar vermiştir.

Bu karar çerçevesinde Park Grubu'nun Ciner Yayın Holding'deki hisselerinin tamamının, Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri gibi ülkemizin önemli eğitim/kültür kurumlarını da bünyesinde bulunduran Can Grubu'na devredilmesine dair sözleşme imzalanmıştır. Devir, Rekabet Kurulu'nun onayından sonra yürürlüğe girecektir.

Bu devrin medyaya ve medya çalışanlarımıza yeni bir soluk ve güç getireceği inancıyla kamuoyuna saygıyla duyururuz."

“KENAN TEKDAĞ GÖREVİNE DEVAM EDECEK”

Can Grubu ise şu açıklamayı yaptı:

“Ülkemizin önde gelen saygın iş gruplarından Park Grubu ile Park Grubu'nun sahip olduğu Ciner Yayın Holding'in hisse senetlerinin tamamının devralınmasına ilişkin sözleşme imzalamış bulunmaktayız.

Park Grubu'na nezaketleri ve saygın yaklaşımları için teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Devir işlemlerinin tamamlanmasından sonra Medya sektöründeki yatırımlarımızı Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sn Mehmet Kenan TEKDAĞ tam ve tek yetkili olarak yönetecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz.”

CİNER MEDYADAN ÇEKİLDİ

Gerçekleşen satış, iş insanı Turgay Ciner'in medya alanından tamamen çekildiği anlamına geliyor.

Habertürk geçen yıl, internet sitesindeki köşe yazarlarının siyasi yazılarına son vermişti.

Ciner Holding bünyesindeki diğer şirketler şöyle: Ciner Enerji ve Madencilik Grubu, Ciner Cam ve Kimyasallar Grubu, Ciner Denizcilik Grubu.