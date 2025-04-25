Medyada dev satış: İşlemler resmen tamamlandı

Ciner Yayın Holding’in Can Holding'e devrine yönelik açıklama yapan Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, satış işlemlerinin 24 Nisan 2025 itibarıyla tamamlandığını ifade etti.

Habertürk’ün aktardığına göre Tekdağ, şirket çalışanlarına yaptığı açıklamada, “Ciner Yayın Holding hisselerinin ülkemizin önemli iş grupları arasında yer alan Can Grubu’na devir işlemleri 24.4.2025 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. Öncelikle yeni dönemin tüm çalışanlarımıza, paydaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Açıklamasında Didem ve Turgay Ciner’e teşekkür eden Tekdağ, "Bundan sonra da mecralarımızın aynı başarıyı göstereceğine olan inanç ve güvenimi belirtmekten mutluluk duyuyorum. Bu vesileyle yeni dönemin değerli kardeşlerim Can ailesi başta olmak üzere tüm camiamıza hayırlı uğurlu olmasını içtenlikle temenni ediyor, hepinize sevgi selam ve iyi dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

Ciner Yayın Holding'i satın alan Can Grubu, Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri gibi eğitim kurumlarını elinde bulunduruyor.

Can Grubu, Kenan Tekdağ’ın görevine devam edeceğini duyurmuştu.

MEDYADA CİNER DÖNEMİ BİTTİ

Ciner Yayın Holding, bünyesinde Habertürk TV, Show TV, Bloomberg HT ve HT Spor gibi televizyon kanalları bulunduruyordu.

Gerçekleşen satış, iş insanı Turgay Ciner'in medya alanından tamamen çekildiği anlamına geliyor.

Habertürk geçen yıl, internet sitesindeki köşe yazarlarının siyasi yazılarına son vermişti.

Ciner Holding bünyesindeki diğer şirketler şöyle: Ciner Enerji ve Madencilik Grubu, Ciner Cam ve Kimyasallar Grubu, Ciner Denizcilik Grubu.