Medyada skandal: 8 ay önceki söyleşiden Nevşin Mengü'yü çıkarıp Ersin Düzen'i koydular!

Nevşin Mengü'nün milli voleybolcu Naz Aydemir Akyol ile yaptığı söyleşiden Mengü çıkartılarak Ersin Düzen'in görüntüleri konuldu. Youtube'a yüklenen video bir süre sonra kaldırıldı.

Milli voleybolcu Naz Aydemir Akyol ile 2023 yılının Aralık ayında yapılan söyleşinin görüntüleri değiştirilerek yeniden yayınlandı.

2023 yılının Aralık ayında "Nevşin Mengü ile Nirvana" programı için yapılan söyleşiden Mengü'nün görüntüleri kaldırıldı. Mengü'nün görüntülerinin yerine ise Ersin Düzen konuldu.

343 Digital isimli Youtube kanalında, milli voleybolcu Naz Aydemir Akyol ile 2023 yılının Aralık ayında yapılan söyleşiden Nevşin Mengü çıkarılarak yerine Ersin Düzen’i görüntüleri eklendi.

Konuya ilişkin Naz Aydemir Akyol, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda “Aralık ayında Nevşin Mengü ile "Nevşin ile Nirvana" programı için yapılan röportajımın, başka bir kanal için hazırlanarak sonradan başka bir sunucunun montajlanmasıyla, yapıldığı tarihten 8 ay sonra yayınlanmasına bir anlam veremedim. Bilginize sunarım” ifadelerini kullandı.

Aralık ayında Nevşin Mengü ile "Nevşin ile Nirvana" programı için yapılan röportajımın, başka bir kanal için hazırlanarak sonradan başka bir sunucunun montajlanmasıyla, yapıldığı tarihten 8 ay sonra yayınlanmasına bir anlam veremedim. Bilginize sunarım. pic.twitter.com/pT4qnhpvtG — Naz Aydemir Akyol (@nzydmr11) August 5, 2024

Paylaşımın ardından 343 Digitale Youtube kanalı, Ersin Düzen’in görüntülerinin yer aldığı programın sosyal medya paylaşımlarını kaldırdı.

Program daha sonra da 343 Digitale Youtube kanalında da kaldırıldı.

Youtube kanalında Ersin Düzen, "Ersin Düzen ile Nirvana" isimli bir program da yapıyor.