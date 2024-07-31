Medyaradar'a erişim engeli: "Turkuvaz Medya bizleri susturmaya çalıştı"

İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği, Medyaradar.com internet sitesine erişim engeli getirilmesine karar verdi. Medyaradar Genel Yayın Yönetmeni Denizhan Erkoç, "Arkasına siyasi iktidarın rüzgarını alan Turkuvaz Medya Grubu bir haberi gerekçe göstererek ‘tebligat ve uyarı’ olmadan bizleri susturmaya çalıştı" dedi.

Medyaradar.com internet sitesine mahkeme kararıyla erişim engeli getirildi.

İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından alınan 30 Temmuz 2024 tarihli ve 2024/6987 sayılı Karar’ına göre Medya Radar’ın sitesine erişim engellendi.

Medyaradar Genel Yayın Yönetmeni Denizhan Erkoç, karara ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Medya dünyasının özgür sesi MedyaRadar, dün akşam saatlerinde keyfi bir uygulama ile karşı karşıya kaldı. Arkasına siyasi iktidarın rüzgarını alan Turkuvaz Medya Grubu bir haberi gerekçe göstererek ‘tebligat ve uyarı’ olmadan bizleri susturmaya çalıştı. Belli ki, farkında olmadan ne kadar çok ‘fincancı katırını, ne kadar çok kurbağayı ürkütmüşüz!’

Ama yağma yok, ‘pilavdan dönenin kaşığı kırılsın’ diyoruz… Bedeli ne olursa olsun, gerçekleri görünür kılmaya devam edeceğiz. Medya dünyasındaki 'maskeleri' indirmeye kirli ilişkileri yazmaya devam edeceğiz.

Okuyucularımızdan, bu süre zarfında haber akışında meydana gelecek aksamalardan dolayı özür dileriz. medyaradar.com, olarak gerçekleri yazmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Kalemimize, basın özgürlüğüne, ifade özgürlüğüne sahip çıkmaya devam edeceğiz."

TGC'DEN KARARA TEPKİ

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) erişim engeli kararına tepki gösterdi. TGC'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye’de internet siteleri, haberler ve sosyal medya paylaşımlarına yönelik uygulanan erişim engeli sayısı her gün biraz daha artıyor. Bu kararlarla basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü ağır bir şekilde engelleniyor. Son olarak 30 Temmuz 2024 tarihli ve 2024 / 6987 sayılı İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği kararına göre Medyaradar İnternet Sitesine erişim engeli getirildi.

Anayasamızın 13. Maddesi temel hak ve özgürlüklerin özlerine dokunulmayacağını belirtiyor. Anayasanın 28. maddesi ise ‘Basının hür olduğunu ve sansür edilemeyeceğini’ devletin de basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri almakla yükümlü olduğunu vurguluyor. 5187 sayılı Basın Kanunu’nun 3. Maddesi ise ‘Basının özgür ve bu özgürlüğün; bilgi edinme, yayma, eleştirme, yorumlama ve eser yaratma haklarını içerdiğini’ açıkça beyan ediyor.

Bu nedenle İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından www.medyaradar.com URL adresli internet sitesindeki tüm yayına yönelik olarak erişimin engellenmesi kararı temel hak ve özgürlüklere aykırı bir karardır. İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi Hakimliği kararında Turkuvaz Medya’nın bir müracaatı neticesinde daha önce alındığı anlaşılan kararın uygulanmadığı gerekçe gösteriliyor. Ancak Medyaradar İnternet Sitesi yetkilileri konuyla ilgili olarak tebligat gönderilmediğini belirtiyor.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ‘Anayasa hükümlerinin, yasama, yürütme, yargı organlarını, idare makamlarını, diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kuralları olduğunu’ 11. maddesi ile garanti altına almıştır. Bu nedenle hakimlikler de Anayasa hükümlerine aykırı bir karar alamaz!

Erişim engelleme kararlarının bu kadar rahat verilebilmesi ise bütün basının haberleri üzerinde caydırıcı etki yapıyor. Anayasaya göre herkes, bilgi edinme ve haber alma, özgür düşünce, ifade ve serbest eleştiri hakkına sahiptir. Düşünce ve ifade özgürlüğünün kullanılmasının başlıca yolu olan basın ve yayın özgürlüğü temel insan haklarındandır. Bu hakların demokratik hukuk devletinde anayasal güvence altında olması esastır. Erişim engelleme kararları, halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkına yönelik bir sansüre dönüşmemelidir.”