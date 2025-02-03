Medyaya Gezi incelemesi: 12 yıl önceki görüntülere bakacaklar!

Türkiye'de son günlerde hız kazanan baskıcı uygulamalara bir yenisi daha eklendi. Hedefte yine Cumhuriyet tarihinin en kitlesel halk hareketi olan Gezi Direnişi var.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ayşe Barım soruşturması kapsamında Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) yazı gönderdi.

Yazıda bazı medya kuruluşlarının 27 Mayıs 2013 tarihinden itibaren meydana gelen "Gezi Parkı eylemlerinin propagandasını yaptığını" ve "bu şekilde toplumsal olayların yaygınlaşmasına neden olduğunu" savundu.

Habertürk'te yer alan habere göre o dönem kamuoyunda Gezi eylemlerini gösteren medya kuruluşlarının yayınlarının tespit edilerek kayıtların bir örneğinin savcılığa gönderilmesini talep etti.

RTÜK’ün hazırlayacağı dosya savcılığa ulaştıktan sonra tespit edilen medya kuruluşlarının sorumluları da savcı huzurunda şüpheli sıfatıyla ifade verebilir.

AYŞE BARIM TUTUKLANMIŞTI

“Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme etme” suçlamasıyla geçtiğimiz cuma günü tutuklanan ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme etme” suçundan geçtiğimiz cuma günü tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında aralarında Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Nehir Erdoğan, Dolunay Soysert, Rıza Kocaoğlu ve Mehmet Günsür, Nejat İşler ve Ceyda Düvenci’nin de bulunduğu çok sayıda ünlü isim tanık olarak dinlenmişti.

İfadelerinde kendilerini Ayşe Barım’ın yönlendirmediğini ve Mehmet Ali Alabora ile samimiyetlerinin olmadığını söyleyen Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu’na savcılık, şüpheliyi kayırmaya yönelik gerçeğe aykırı ifade verdikleri gerekçesiyle “yalan tanıklık” suçundan soruşturma başlatmıştı.