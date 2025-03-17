Medyaya Gezi incelemesi: RTÜK, 6 TV kanalının kayıtlarını başsavcılığa gönderdi

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "27 Mayıs 2013 tarihinden itibaren Gezi Parkı olaylarına meşruluk kazandırma amaçlı yayın yaptıkları" iddiasıyla kendisinden istediği bazı televizyon kanallarının kayıtlarını Başsavcılığa gönderdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Gezi Direnişi'ne katıldığına ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialar üzerine hakkında soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Barım’ın tutuklanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, RTÜK'e yazı yazarak, bazı televizyon yayınlarının kayıtlarını istedi.

Başsavcılığın yazısında, "Bazı medya kuruluşlarının, 27 Mayıs 2013 tarihi sonrasında başlayan Gezi Parkı eylemlerinin propagandasını yaptığını ve bu şekilde toplumsal olayların yaygınlaşmasına neden olduğu, bu iddiadan hareketle bu yönde yayın yapan medya kuruluşlarının tespit edilerek kayıtların bir örneğinin savcılığa gönderilmesi" talep edildi.

Bunun üzerine RTÜK’ün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, Cem TV, Flash TV, Halk TV, Kanal D, FOX TV ve Samanyolu Haber’in kayıtlarını gönderdiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme etme” suçlamasıyla ocak ayında tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında aralarında Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Nehir Erdoğan, Dolunay Soysert, Rıza Kocaoğlu ve Mehmet Günsür, Nejat İşler ve Ceyda Düvenci’nin de bulunduğu çok sayıda ünlü isim tanık olarak dinlenmişti.

İfadelerinde kendilerini Ayşe Barım’ın yönlendirmediğini ve Mehmet Ali Alabora ile samimiyetlerinin olmadığını söyleyen Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu’na savcılık, şüpheliyi kayırmaya yönelik gerçeğe aykırı ifade verdikleri gerekçesiyle “yalan tanıklık” suçundan soruşturma başlatmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ayşe Barım soruşturması kapsamında RTÜK'e yazı göndermişti.

Yazıda, bazı medya kuruluşlarının 27 Mayıs 2013 tarihinden itibaren meydana gelen "Gezi Parkı eylemlerinin propagandasını yaptığı" ve "bu şekilde toplumsal olayların yaygınlaşmasına neden olduğunu" savunulmuştu.

Söz konusu yazıda, o dönem kamuoyunda Gezi eylemlerini gösteren medya kuruluşlarının yayınlarının tespit edilerek kayıtların bir örneğinin savcılığa gönderilmesi talep edilmişti.