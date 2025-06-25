Medyaya örnek direniş kazandırdı

HABER MERKEZİ

Kültür Radyo Televizyon (KRT) çalışanlarının, ücretlerin ödenmemesi, kötü çalışma koşulları, iş yükü ve yemek ücreti nedeniyle iş bırakarak kurumun içinde başlattıkları direnişi 21. gününde kazanımla sonuçlandı. 13 gündür eylemde olan KRT TV'deki basın emekçilerinin 28 Mart’tan bu yana ücret ve 3 aylık yemek parası ödenmiyordu.

KRT TV tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Tüm çalışanlarımızla yapılan görüşmeler sonucunda, maaş ve yemek ücretlerinin tamamının temmuz ayı içinde ödenmesi konusunda mutabakata varılmıştır" denildi.

Açıklamada, "KRT olarak son aylarda yaşanan maaş ödeme krizini, tüm çalışma arkadaşlarımızla kurduğumuz doğrudan ve yapıcı iletişim sonucunda karşılıklı anlayış ve uzlaşma temelinde çözüme kavuşturmuş bulunuyoruz. 5 Haziran 2025 tarihinde sosyal medya platformlarımızdan da duyurduğumuz üzere; hem mevcut hem de iş akdi sona ermiş çalışanlarımızın geçmişe dönük maaş ve yemek ücretlerine dair alacakları için ödeme planı oluşturulmuştur. İlk ödeme müzakereler sonucunda söz verilen tarihten önce başlatılmış olup, diğer ödeme dönemleri planlanan yer alan öncelikler ve söz verilen tarihten önce kademeli olarak başlamıştır.Tüm çalışanlarımızla yapılan görüşmeler sonucunda, maaş ve yemek ücretlerinin tamamının Temmuz ayı içinde ödenmesi konusunda mutabakata varılmıştır" denildi.

HEPİMİZ KAZANDIK

DİSK Basın-İş, KRT TV emekçilerinin kazanımına ilişkin yaptığı açıklamada, "Mutabık kalınan ödeme takviminin KRT yönetimince hiç kimseyi mağdur etmeyecek ve şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılacağının teminatı alındı" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Ödemelerin ilk kısmı olan bir maaş, 18 Haziran 2025 tarihinde 15 günlük mücadelenin ardından kazanıldı. Kalan maaş ödemeleri ile yemek ücretlerinin ödenmesi takvime bağlandı ve kalan alacakların temmuz ayı içerisinde ödenmesi konusunda mutabakata varıldı. Dünya basın tarihinde sayılı örneği olan ve 20 gün boyunca yayın durdurulan KRT direnişinde bir kez daha gördük ki yan yana geldiğimizde kazanabiliyoruz! KRT’de çalışan tüm emekçiler hakkını alana kadar sürecin takipçisi olacağımızı ve ülkemizde alın teriyle geçinen her bir işçi emeğinin karşılığını alana kadar mücadele edeceğimizi kamuoyuna bir kez daha saygıyla duyuruyoruz."

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GAZETECİLERE YÖNELİK BASKILAR SİSTEMATİK HALE GELDİ

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü, gazeteciliğe yönelik baskı ve kriminalizasyon politikalarına karşı bir açıklama yaptı. Açıklamada, gazeteciliğin kamusal bir görev olduğuna dikkat çekilirken, gözaltı ve tutuklama uygulamalarının yalnızca basın özgürlüğünü değil, aynı zamanda ifade özgürlüğü gibi temel hakları da tehdit ettiği vurgulandı.

“Gazetecilik kamuyu aydınlatma, toplumu öngörülebilir kılma amacı taşır” ifadeleriyle başlayan açıklamada, gazetecinin yalnızca bir haberci değil, aynı zamanda kamusal iradenin bir temsilcisi olduğu ve basın özgürlüğü çerçevesinde haber alma, haber verme, bilgi edinme, eleştiri ve yorum haklarının hukuki güvence altında olduğu, ancak gelinen noktada gazetecilerin maruz kaldığı cezai uygulamaların bu güvenceyi fiilen ortadan kaldırdığı vurgulanan açıklamada özetle şu ifadeler yer aldı: "Özellikle son yıllarda yaygınlaşan gözaltı ve tutuklamaların yalnızca gazetecileri değil, halkın haber alma hakkını da gasp ettiğini belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Bu yaptırımlar sadece basın özgürlüğünü değil, temel insani özgürlükleri de anlamsız kılıyor. Gazeteci ile yurttaş arasındaki bağ, özgür iradelere aykırı biçimde koparılıyor. Anayasa’daki demokratik hukuk devleti ilkesi ile basın özgürlüğü ve adil yargılanma hakkına aykırı olan bu tür uygulamaların yol açtığı haksızlıkların bir an önce giderilmesini, basın ve ifade özgürlüğünün korunmasını talep ediyoruz."