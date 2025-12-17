Medyayı saran karapara ağı

"Yasadışı bahis", "kara para" ve "dolandırıcılık" iddialarıyla başlayan soruşturmalar 2025’te medya alanında geniş çaplı el koymalara dönüştü. GAİN Medya, bu zincirin son halkası oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Anahat Holding bünyesindeki GAİN Medya’ya “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” iddialarıyla operasyon düzenlendi. Holding ve şirket yetkilisi Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın gözaltına alındı. GAİN Medya’ya bağlı 7 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "MASAK raporuna göre, şüpheli Berkin Kaya'nın hesap hareketleri incelendiğinde çok sayıda ve yüksek tutarlı nakit yatırma ve çekme işlemlerinin bulunduğu, nakit işlemlerinin kaynağının anlaşılamadığı, Kaya'nın SWIFT işlemlerinin yoğun olduğu ve yurt dışındaki bazı şirketlere yüklü miktarda para transferleri gerçekleştirdiği" ifadeleri yer aldı.

GAİN Medya 9 Temmuz 2020'de Gözde Akpınar tarafından kuruldu. 2023 yılında ise şirketin RAMS Grup tarafından satın alındığı kamuoyuna açıklanmıştı. GAİN’in kurucusu Gözde Akpınar, Nisan 2023’te yaptığı paylaşımda, şirket hisselerinin tamamının RAMS Türkiye tarafından devralınması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

RAMS Grup 29 Kasım 2024 tarihinde GAİN Medya’yı Berkin Kaya’ya sattı. Gazeteci Murat Ağırel medyanın sermayesinin 1 milyar TL olduğunu yazdı. Şubat 2025’te ise Berkin Kaya, GAİN Medya’yı Anahat Holding’e sattı.

Ağırel’in yazısına göre; Anahat Medya AŞ, 12 Aralık 2024 tarihinde Selahattin Aydın tarafından kuruldu. Şirket, 21 Şubat 2025 tarihinde GAİN Medya’yı satın aldı. İngiltere merkezli Anahat Holding isimli bir şirket bulunuyor. Bu şirketin önceki isminin ASKAY International olduğu, CEO’sunun ise Aziz Saka olduğu bilgisine yer verildi. Ağırel, şirketler arasındaki bağlantılar incelendiğinde, Paradise Belgeleri’ne yansıyan Ahmet Salih Kayahan isminin ve İstanbul Tekstilkent’te bir adresin öne çıktığını aktardı.