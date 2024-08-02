‘Mega’ enflasyon

Megakent olarak nitelendirilen İstanbul’da temmuz perakende enflasyonunda yüzde 4,2 artış yaşandı.

Ekonomi Servisi

İstanbul Ticaret Odası enflasyon verilerinin öncülü olarak kabul edilen İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksi verilerini açıkladı. Buna göre Megakent’te temmuz ayında önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 4,21, toptan fiyatlar yüzde 1,04 artış gösterdi.

Temmuzda yıllık artış perakendede yüzde 72,80, toptan eşyada yüzde 55,12 olarak gerçekleşti. Perakende fiyatlarda sektörler bazında incelendiğinde temmuzda bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 10,76 ile ulaştırma ve haberleşme harcamalarında görüldü. Onu yüzde 6,72 ile kültür eğitim ve eğlence harcamaları, yüzde 6,60 ile sağlık ve kişisel bakım, yüzde 4,44 ile gıda, yüzde 4,23 ile konut, yüzde 2,78 ile diğer harcamalar grubu takip etti. Ev eşyası harcamalarında yüzde 1,52 artış görülürken, giyim grubunda fiyatlar yüzde 2,04 azaldı. Toptan fiyatlarda artış oranı inşaat malzemelerinde yüzde 7,48, mensucatta yüzde 5,02, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 2,90, gıdada yüzde 1,88, kimyevi maddelerde yüzde 0,90 olarak belirlenirken madenler grubunda yüzde 1,94, işlenmemiş maddelerde ise yüzde 4,62 azalış gerçekleşti.

HAVUÇTA FARK %420

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, temmuzda üretici ve market arasında oluşan fiyat farkına ilişkin bir değerlendirme yaptı.

Bayraktar, "Temmuzda üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 420,5 ile havuçta görüldü. Havuçtaki fiyat farkını yüzde 333,9 ile limon, yüzde 328,6 ile elma, yüzde 313,9 ile kuru incir takip etti. Temmuz ayında fiyatı en fazla artan ürün markette limon, üreticide yumurta olurken, fiyatı en fazla düşen ürün ise hem markette hem de üreticide karpuz oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, temmuzda markette 37 ürünün 13'ünde fiyat artışı, 24'ünde fiyat azalışı olduğuna işaret ederek, "Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 36,2 ile limon oldu. Limondaki fiyat artışını yüzde 32,9 ile elma, takip etti" ifadelerini kullandı.