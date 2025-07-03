Mega projelerin mega yıkımı

Türkiye’nin ciğerleri olarak nitelendirilen ormanlar, AKP iktidarlarında ormancılık dışı faaliyetlerin sahnesi haline getirildi.

Yalnızca 2024 yılında 23 bin 53 hektar orman alanında ormancılık dışı faaliyetler yürütülürken ulaşım projeleri için heba edilen orman alanlarının büyüklüğü de hesaplandı.

2012-2024 döneminde ulaşım projeleri için yerle bir edilen orman alanlarının büyüklüğü 60 bin hektarı aştı.

Yalnızca 2024 yılında 2 bin 883 hektar ormanlık alan, ulaşım projelerine açıldı.

HOYRAT TUTUM

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın verilerine göre, 2012-2024 döneminde ulaşım projeleri için ormanlık alanlarda toplam 8 bin 708 izin verildi. Ormanlık alanlarda yürütülen ulaşım projeleri için 2012-2024 döneminde en çok izin çıkarılan yıl, 779 izin ile 2013 yılı oldu.

AKP iktidarının ormanlık alanlara yönelik hoyrat politikası kapsamında 2012-2024 döneminde yol geçirilen ormanlık alanların büyüklüğünün ise 63 bin 569 olduğu bildirildi. Ulaşım projeleri için ormancılık dışı faaliyet izni verilen ormanlık alanların büyüklüğü, bazı yıllara göre şöyle sıralandı:

2012: 3 bin 308 hektar

2014: 10 bin 522 hektar

2016: 6 bin 49 hektar

2018: 3 bin 613 hektar

2020: 4 bin 256 hektar

2022: 3 bin 540 hektar

2024: 2 bin 883 hektar

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DOĞAYA DÜŞMAN POLİTİKA

BirGün’ün gündeme getirdiği, “Ormancılık istatistikleri” her yıl binlerce ormanlık alanın ormancılık dışı faaliyetlere açıldığını ortaya koyuyor.

Ormancılık dışı faaliyet izni verilen orman alanlarının büyüklüğü, bazı yıllara göre şöyle gerçekleşiyor:

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15 BİNDEN FAZLA AĞAÇ KESİLDİ

Türkiye’de, “Mega proje” olarak nitelendirilen çok sayıda ulaşım projesi, doğaya rağmen inşa ediliyor. Karadeniz Sahil Yolu Projesi kapsamında yalnızca Giresun bölgesinde kesilen ağaç sayısı 585 ile ifade ediliyor. Kuzey Marmara Otoyolu Projesi için ise 15 binden fazla ağacın kesildiği öne sürülüyor.