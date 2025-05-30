Megafon ve alkışlı protesto suç sayıldı

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çalışma arkadaşlarının gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından Ankara’da yaşanan eylemlerde gözaltına alınan öğrencilerden 23’ü hakkındaki iddianameler tamamladı. Savcılık, 19 ve 20 Mart tarihlerinde eylemlere katılan 23 kişinin “Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama, toplantı ve yürüyüşlere kendilerini tanınmayacak hâle getirerek katılma” suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

İddianamede bir öğrencinin “Seçilmiş Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ilk önce diploması iptal edildi. Bugün de sabah saatlerinde gözaltına alındı. Bu gösteriyor ki seçme ve seçilme hakkımız dâhil bütün siyasal haklarımız ve kazanımlarımız tehlike altında. Hepinizi alkışlarla bu durumu protesto etmeye çağırıyoruz” şeklindeki konuşma yaptığı ifade edildi. Ayrıca iddianamede iki öğrencinin megafon kullanması da suç olarak gösterildi. Savcı, öğrenciler için 1 yıl 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası talep etti.

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‘ÇOCUKLARIN GELECEĞİNİ ÇALIYORLAR’

İstanbul’da 19 Mart operasyonu sonrasında başlayan eylemler nedeniyle 2 ayı aşkın süredir tutuklu bulunan gençler bugün hâkim karşısına çıkacak. Çocuklarının anayasal haklarını kullandıklarını anımsatan aileler, duruşma öncesi destek çağrısı yaptı. Aileler, çocukları hakkında tahliye kararı çıkmasını talep etti.

18 yaşındaki Burak Yıldız’ın annesi Tülay Yıldız, “Yurtdışına yollayalım, geleceğini kurtar derdim, oğlum ‘Ne işim var yurtdışında’ derdi. Şimdi, ‘Ben bu ülkede kalmak istemiyorum’ diyor. Şu anda içeride İngilizce çalışıyor, ‘Geleceğimi göremiyorum, ben yurtdışına gitmek istiyorum’ diyor” dedi.