Megakentin enflasyonu durmuyor: 59 aydır artıyor

İTO tarafından açıklanan verilere göre İstanbul’un enflasyonu aylık bazda yüzde 3,59, yıllık bazda ise yüzde 82,2 artış gösterdi. En büyük artış kültür ve eğitim harcamalarında yaşanırken enflasyon serisi 59 ayı gördü.

EKONOMİ SERVİSİ

İstanbul’da yaşamanın maliyeti mayıs ayında da hız kesmeden artış gösterdi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) İstanbul'un mayıs ayına dair enflasyon verilerini açıkladı.

Mayıs ayında perakende fiyatlarda bir önceki aya göre yüzde 3,59 oranında artış yaşanırken bir önceki yıla göre ise yüzde 82,20 yükseliş kaydedildi. Böylece İstanbul’un enflasyonun serisi 59 ayı buldu.

İTO’nun İstanbul'un mayıs ayına dair enflasyon verilerine göre mayıs ayında perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 3,59, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 2,59 oranında arttı.

2023 Mayıs ayına göre 2024 Mayıs ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İTO’nun 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 82,20, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 61,21 olarak gerçekleşti.

2024 Mayıs’ta perakende fiyatlarda bir önceki aya göre kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 7,86, konut harcamalarında yüzde 7,07, giyim harcamalarında yüzde 6,76, ev eşyası harcamalarında yüzde 3,48, gıda harcamalarında yüzde 2,35, diğer harcamalarda ise yüzde 1,36 artış yaşandı. Aynı dönemde sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,13, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0,45 azalış oldu. 2024 Mayıs ayında toptan fiyatlarda bir önceki aya göre işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 8,31, madenler grubunda yüzde 5,13, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 4,28, gıda maddeleri grubunda yüzde 1,41 ile yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0,09 artış kaydedildi. Kimyevi maddeler grubunda yüzde 7,40 oranında azalış oldu. Mensucat grubunda ise herhangi bir değişim izlenmedi.

YÜZDE 75’E YAKLAŞACAK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı enflasyon rakamlarını yarın açıklayacak. AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,04 olarak belirlendi. Ekonomistlerin tahminlerine göre, bir önceki ay yüzde 69,80 olan yıllık enflasyonun mayıs ayında yüzde 74,89'a çıkması bekleniyor.

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Mayıs’ta gıda enflasyonu artmaya devam etti

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) de mayıs ayının zam şampiyonunu açıkladı. Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’ın yaptığı açıklamaya göre zam şampiyonu havuç oldu. Bayraktar “Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 34,7 ile havuç oldu. Havuçtaki fiyat artışını yüzde 16,6 ile limon, yüzde 16,3 ile patlıcan, yüzde 15 ile yumurta ve yüzde 13 ile Antep fıstığı takip etti. Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 21,6 ile kuru soğan oldu. Bunu yüzde 15,5 ile tavuk eti, yüzde 12,7 ile sivri biber, yüzde 9,7 ile domates ve yüzde 9,2 ile yeşil soğan izledi" dedi. Bayraktar mayıs ayında üretici ve market arasında en fazla fiyat farkının ise yüzde 293,9 ile kuru incirde görüldüğünü belirtti. Mazot fiyatlarının yıllık bazda yüzde 109 artışla fiyatı en fazla yükselen tarımsal girdi olduğuna işaret eden Bayraktar, TÜİK’in tahmini verilerinde hububat üretiminin azalacağı tahminine dikkat çekti.

Adana Kabzımallar Odası Başkanı Mahsun Doğan ise kapya biberin fiyatıyla ilgili açıklama yaptı. Doğan, “Adana’da tarlada kilosu 15-20, meyve sebze halinde ise 20-30 liraya satılan kapya biberin marketteki fiyatı 65-80 liraya kadar çıktı. Raf ile hal arasındaki fahiş fiyat farkın hem üreticiyi hem de tüketiciyi zor duruma düşürüyor” dedi.