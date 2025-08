Megakent’in enflasyonu hız kesmiyor

Ekonomi Servisi

Enflasyonda öncü göstergelerden olan İstanbul Ticaret Odası (İTO) İstanbul enflasyonu temmuz ayı verileri açıklandı. İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi verilerine göre, İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'nde aylık artışı yüzde 2,62, yıllık artış yüzde 42,48 olarak gerçekleşti. Yıllık artış, 12 ayın en yüksek artış seviyesi olarak tespit edildi. İTO'ya göre gıda enflasyonu da aylık yüzde 1,03, yıllık yüzde 33,66 oldu.

Megakentte aylık en yüksek artış sağlık harcamalarında görüldü. 2025 Temmuz ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde; bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 8,08 ile Sağlık harcamaları grubunda hesaplandı. Konut harcamaları grubunda yüzde 6,39, Alkollü İçecekler ve Tütün harcama grubunda yüzde 6,27 artış yaşandı. Özellikle ÖTV zamlarının içki ve tütün fiyatlarına olan etkisi ile sigara zamları, bu grupların aylık enflasyonunda etkili oldu.

EKMEĞE YÜZDE 20 ZAM

Öte yandan tüm yurtta gıda fiyatlarında artış hız kesmeden devam ediyor. Son olarak ekmeğe zam yapıldı. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, bugüne kadar 62,5 liraya satılan ekmeğin kilogramının ülke genelinde 75 liranın üzerinde olmayacak şekilde zam çalışması yaptıklarını belirtti. Balcı, Kocaeli Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği'nde düzenlediği basın toplantısında, yıl başında ülke genelinde ekmeğin kilogram fiyatının 62,5 lirayı geçmemek üzere uygulanmaya başlandığını hatırlattı. Ülke genelinde 200 gram ekmeğin 12,5 liraya, 240 gram ekmeğin azami 15 liraya satıldığını aktaran Balcı, artan maliyetler gerekçesiyle yüzde 20'lik fiyat artışı gerçekleştirerek ekmeğin kilogram fiyatının 75 lira olarak belirlendiğini bildirdi.

ET 1 HAFTADA 14 TL ARTTI

Sadece ekmek değil, karkas et fiyatları da zamlandı. Ulusal Kırmızı Et Konseyi’nin (UKON) açıkladığı haftalık verilere göre, kırmızı et fiyatlarında son haftalarda başlayan yükseliş bu hafta da devam etti. Dana karkas kesim fiyatı bir haftada 14 TL artışla 465 TL’ye çıkarken, kuzu karkas kesim fiyatı da 6 TL yükselerek 467 TL’ye ulaştı. Böylece dana ve kuzu kesim fiyatları arasındaki makas da iyice kapanmış oldu. UKON verilerine göre, 1 Ağustos itibarıyla ülke genelinde ortalama dana karkas kesim fiyatı 465 TL olurken kuzu karkas kesim fiyatı da 467 TL seviyesine yükseldi.

Karkas et kesim fiyatları, Ege Bölgesi'nde 465 TL, Akdeniz Bölgesi'nde 459 TL, Marmara Bölgesi'nde 471 TL, İç Anadolu Bölgesi'nde 465 TL, Doğu Anadolu Bölgesi'nde 458 TL, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 458 TL, Karadeniz Bölgesi'nde 478 TL oldu.