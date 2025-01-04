Megakentte 2,7 milyon yoksul yurttaş yaşıyor

Ekonomi Servisi

İstanbul Planlama Ajansı (İPA), Gelir Dağılımı İstatistikleri 2024 verilerini paylaştı. Verilere göre, gelir dağılımındaki uçurumun derinleştiği İstanbul’da yoksul sayısı 2 milyon 756 bin kişi olarak tespit edildi. Eşitsizliği ölçen Gini katsayısı da İstanbul’da 0,428’e ulaştı. 2014’te İstanbul için bu katsayı 0,357’ydi.

Verilere göre 2014-2024 yılları arasında İstanbul’da en yüksek gelire sahip yüzde 10’luk kesimin payının en yoksul yüzde 10’luk kesimin payına oranı 9 kattan 14 kata yükseldi. Yoksulluk sınırının altındakilerin yüzde 93,8’lik kısmı konut masraflarındaki artışın getirdiği yüke dikkati çekti.

2009-2024 arası dönem baz alındığında emekli sayısında kaydedilen yüzde 85,3’lük artışa rağmen tüm gelir içerisindeki emekli aylığının payında yüzde 2,7’lik bir azalma meydana geldi. İPA’nın raporuna göre ayrıca, 2024 yılı itibarıyla her 100 yaşlıdan 23’ü yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında.