Megakentte mega enflasyon

Ekonomi Servisi

Enflasyonda öncü göstergelerden İTO İstanbul enflasyonu belli oldu. Aralık ayında megakentin yıllık enflasyonu yüzde 37,68 olarak gerçekleşti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, İstanbul’un yıllık enflasyonu yüzde 37,68 olurken aylık oran da yüzde 1,23 olarak hesaplandı. İTO’ya göre İstanbul’un 2025 aralık ayı enflasyonunun belirlenmesinde ele alınan harcama gruplarındaki fiyat değişimlerinde sağlık ve lokanta masrafları öne çıktı.

SAĞLIK VE YEME İÇME gruplarında ARTIŞ

İTO’dan yapılan açıklamada, "Lokanta ve otel harcamaları grubunda piyasa koşullarına bağlı izlenen fiyat değişimleri, sağlık harcamaları grubunda yer alan bazı ürünlerde kamu kaynaklı yapılan fiyat düzenlemeler, konut, ev eşyası ve çeşitli mal ve hizmetler harcama gruplarında yer alan bazı ürün ve hizmetlerdeki fiyat değişimleri, gıda harcamaları grubunda yer alan bazı ürünlerde kış mevsimsel etkisinin devam etmesi, giyim ve ayakkabı harcamaları ile Ulaştırma harcamaları gruplarında piyasa koşullarına bağlı olarak izlenen aşağı yönlü fiyat değişimleri" enflasyonun gerekçeleri olarak sıralandı.

2025 aralık ayında, İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi’nde bir önceki aya göre en çok artış kaydeden harcama kalemi, yüzde 3,24 ile lokanta ve oteller oldu. Bir önceki aya göre sağlık harcamaları grubunda yüzde 2,93, çeşitli mal ve hizmetler harcama grubunda yüzde 2,25, ev eşyası harcamaları grubunda yüzde 2,00, konut harcamaları grubunda yüzde 1,90, gıda ve alkolsüz İçecekler harcama grubunda yüzde 1,65, eğlence ve kültür harcamaları grubunda yüzde 1,38, haberleşme harcamaları grubunda yüzde 0,58, alkollü içecekler ve tütün harcama grubunda yüzde 0,13, eğitim harcamaları grubunda 0,09 artış kaydetti. Giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda yüzde 0,77, ulaştırma harcamaları grubunda ise yüzde 0,69 azalış izlendi.

İTO, gıda grubunda yıllık enflasyonu yüzde 36,58 olarak açıklanırken eğitim grubu yüzde 62,73 artış oranıyla dikkati çekti. Türk-İş’in mutfak enflasyonu da aralıkta aylık yüzde 1,06, yıllık yüzde 43 olarak hesaplanmıştı.