Megakentte mega enflasyon

Enflasyonda öncü göstergeler gelmeye devam ediyor. 4 Mayıs Pazartesi günü açıklanacak TÜİK enflasyonu öncesi Türk-İş'in ardından İTO da verilerini açıkladı. Megakentin enflasyonu durmuyor. İTO'nun İstanbul enflasyonu yüzde 3,74 olarak hesaplandı. İstanbul Ticaret Odası (İTO), şehirdeki aylık enflasyon verilerini, nisan ayında perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı.

İTO'nun paylaştığı verilere göre İstanbul'daki aylık enflasyon yüzde 3,74 olarak ölçüldü. Fiyatlar bir önceki yıl sonuna göre yüzde 16, 12 aylık ortalamaya göre ise yüzde 39,6 oranında arttı. Giyim ve ayakkabıda aylık enflasyon yüzde 11,09 olurken gıda enflasyonu da yüzde 2,57 arttı. Konut harcama grubu yüzde 8,80; haberleşme harcama grubu yüzde 6,49; ev eşyası harcama grubu yüzde 2,36; sağlık harcamaları yüzde 1,83, lokanta ve oteller harcama grubu yüzde 1,58; alkollü içecekler ve tütün harcama grubu yüzde 0,87 artış kaydetti.

MUTFAKTA YANGIN SÖNMÜYOR

Türk-İş de önceki gün nisan ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre Türk-İş'in mutfak enflasyonu aylık yüzde 5,47, 12 aylık yüzde 43,89, yıllık ortalama yüzde 40 olarak hesaplandı.

Türk-İş'e göre Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarını ifade eden açlık sınırı 34 bin 586,86 TL oldu. Gıda harcaması ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların toplam tutarını ifade eden yoksulluk sınırı da 112 bin 660,80 TL’ye yükseldi. Tek başına bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 44 bin 802,03 TL’ye çıktı.