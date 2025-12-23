Megakent’te yaşam lüks oldu

İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) Kasım 2025 tarihli İstanbul Barometresi Araştırması, kentte yaşam maliyetindeki artışı bir kez daha ortaya koydu. Verilere göre, İstanbul’da dört kişilik bir hanenin ortalama yaşam maliyeti, kasım ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,06 artarak 104 bin 927 liradan 106 bin 34 liraya yükseldi. Eğitim harcamaları ilk sırada gelirken, yurttaşların ödeme güçlüğünü en çok diş tedavisinde yaşadığı ortaya çıktı.

EN YÜKSEK ARTIŞ EĞİTİMDE

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne İPA tarafından hazırlanan İstanbul Barometresi’nin Kasım 2025 sayısı yayımlandı. İstanbul’un ekonomik, toplumsal ve sektörel göstergelerini düzenli olarak izleyen araştırma, bu ay da kentin güncel durumuna ışık tuttu. Rapora göre, Kasım ayında dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 106 bin 34 TL olarak hesaplandı. Yıllık bazda en yüksek artış eğitim harcamalarında yüzde 100,7, konut harcamalarında ise yüzde 60,4 ile dikkat çekti. Gündem araştırmaları bölümünde, Türkiye genelinde Türk Hava Kuvvetleri’ne ait askeri kargo uçağının düşmesi sonucu 20 askerin yaşamını yitirmesi ayın en önemli gündem maddesi olarak öne çıktı. İstanbul gündeminde ise Almanya’dan gelen dört kişilik bir ailenin zehirlenerek hayatını kaybetmesi ilk sırada yer aldı.

DİŞ TEDAVİSİ GÜÇLÜĞÜ

Barometrenin Tematik Dosya Sağlık Araştırması sonuçlarına göre, katılımcıların yaklaşık üçte ikisi sağlık durumunu “iyi” olarak değerlendirdi. Buna karşın, son bir yıl içinde sağlık sorunu yaşadığı hâlde doktora gitmeyenlerin oranı yüzde 35,4 oldu. Ödeme güçlüğünün en fazla yaşandığı alan ise yüzde 40.8 ile diş tedavisi olarak belirlendi. Sektörel veriler, konut piyasasındaki hareketliliğin ağırlıklı olarak ikinci el konutlar üzerinden sürdüğünü ortaya koydu. Kasım ayında İstanbul’a gelen yabancı ziyaretçi sayısı 1,86 milyon olurken, tesis doluluk oranı yüzde 58,7 olarak kaydedildi.