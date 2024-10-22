Megakentte yoksulluk büyüyor

Ekonomi Servisi

İstanbul Planlama Ajansı (İPA), Yoksulluk İstatistikleri Raporu'nu yayımlandı. Rapora göre 2023 yılında İstanbul’daki yoksulluk oranı önceki seneye göre artarak yüzde 18,3 seviyesinde ölçüldü. Eylül 2024 için açıklanan yoksulluk sınırının ise 64 bin TL’yi geçtiği ifade edildi.

Raporda, İstanbulluların yüzde 62,5’inin evlerini istedikleri sıcaklığa getiremedikleri, yüzde 61,7’sinin bir kıyafet ihtiyacı olduğunda yenisini alamadığı, yüzde 34’ünün taze sebze/meyveye günlük olarak erişemediği, yüzde 58’1’inin ise iki günde bir et, tavuk ya da balıktan oluşan yemek yiyemediği açıklandı.

Raporda ayrıca İBB’nin yoksullukla mücadele kapsamında ürettiği hizmetlere de değinildi. Raporda Halk Süt, Gıda Kolisi, Okul Beslenme gibi hizmetlerle yüz binlerce kişiye destek sağlandığı, Askıda Aile Sosyal Destek Paketi gibi dayanışma kampanyalarıyla ihtiyaç sahiplerine destek olunmaya devam edildiği ifade edildi.