Megaketin suyuna zehir sanayisi!

Gökay BAŞCAN

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Ekolojik Yıkımla Mücadele Haftası’nda ‘İstanbul Çevre Durum Raporu’nu açıkladı. Ömerli Barajı üzerinde kurulmak istenen Biyoteknoloji İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin bölgedeki yaratacağı tahribata mercek tutulan raporda megakente yapılan saldırılara da dikkat çekildi.

Raporu basın açıklamasıyla duyuran ÇMO İstanbul, Ömerli Barajı Su Havzası’na kurulan Biyoteknoloji İhtisas ve Organize Sanayi Bölgesi’nin şantiye ofislerinin yanında bir araya geldi.

Basın açıklamasını okuyan ÇMO İstanbul Şube Başkanı Zeynep Karamanlı, “İstanbulluların içme ve kullanma suyunu sağlayan havzaların, tarım arazilerinin, meraların ve kentsel hava kalitesini iyileştiren, mikroklimayı düzenleyen, karbon yutak alanı olarak iklim değişikliği ile mücadelede önemli rol oynayan, yeraltı su rezervlerini besleyen, zengin biyoçeşitliliği ile ekosistem dengesini düzenleyen Kuzey Ormanlarının mega projelerle tahrip edilmesidir” dedi.

SAZLIDERE YOK EDİLİYOR

‘Gayrimenkul gelişme projesi’ olan Kanal İstanbul için Sazlıdere Barajı’nın yok edilmeye çalışıldığını hatırlatan Karamanlı, “Bununla beraber, Kanal İstanbul’un yapımı halinde Terkos Barajı’nın da olumsuz etkileneceği ve su veriminin düşeceği ilgili ÇED raporunda açıkça belirtilmiştir. Vurgulamak gerekir ki, İstanbul’un su havzaları üzerindeki yapılaşma ve kirlilik tehdidi, ne yazık ki sadece Avrupa Yakası ve Kanal İstanbul güzergâhındaki alanlarla sınırlı değildir. Anadolu Yakasındaki en büyük su varlığı olan ve doğal havza niteliğinden ötürü dereleri ve yeraltı akiferleri ile birlikte mutlak korunması gereken Ömerli Havzası da sanayiye açılmak istenmektedir” ifadelerini kullandı.

PLAN DEĞİŞTİRİLDİ

Yaşam savunucularının, meslek örgütlerinin ve İSKİ’nin itirazlarına rağmen Ömerli Barajı uzun mesafeli koruma bandında kalan yaklaşık 250 hektarlık alan Biyoteknoloji İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olarak ilan edildiğini belirten Karamanlı, “İstanbul’un 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında lejantı ‘Çevresel Sürdürülebilirlik Açısından Kritik Öneme Sahip Alan’, ‘Doğal ve Kırsal Karakteri Korunacak Alan’ olarak gösterilen alan için İSKİ’nin itirazlarına rağmen Çevre Düzeni Planında değişiklik yapılmıştır. Kendi havzasından toplanan suya ilave olarak, Melen ve Yeşilçay regülatörleri ile Darlık Barajı’ndan iletilen su da Ömerli Barajı üzerinden içme suyu arıtma tesislerine aktarılarak şehre verilmektedir. Halihazırda İstanbul’a verilen suyun yaklaşık yarısı, Ömerli Barajı’ndan sağlanmaktadır” diye konuştu.

DAVA SÜRÜYOR

Çevre Düzeni Planı değişikliğinin iptali için açtıkları davanın sürdüğünü hatırlatan Karamanlı, “Dosyada bilirkişi heyetince saha keşfi yapılmış ve bilirkişi raporu sunulmuştur. Özetlediğimiz gerekçeler ve savlarımız Bilirkişilerce de teyit edilmiştir. . Haziran vesilesiyle bir kez daha vurgulamak isteriz ki; İstanbul, nüfus baskısı ve yaşam alanlarının tahribatıyla çoktan kendi kendine yetebilen bir kent olmaktan çıkmışken, içme suyunun büyük kısmı kente yaklaşık 170 km uzaklıktaki Melen’den temin edilirken, Kanal İstanbul ve Yenişehir Rezerv Yapı Alanı Projesi uğruna Terkos ve Sazlıdere Havzalarının, organize sanayi bölgeleri uğruna Ömerli Havzası’nın gözden çıkarılması kabul edilemez” dedi.

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GELECEĞİMİZ İÇİN MÜCADELE KAÇINILMAZ

Ekolojik Tahribatla Mücadele Haftası nedeniyle yapılan açıklamalar.

•Batı Karadeniz Çevre Gönüllüleri Platformu: Termik santrallar, demir çelik fabrikaları ve OSB’lerin yarattığı hava kirliliği yaşamımızı ciddi şekilde tehdit ediyor. Batı Karadeniz bölgesinde bulunan demir çelik fabrikaları, termik santraller ve OSB’ler, hava kirliliğine ve tehlikeli atık salımına devam etmektedir.

•Halkın İklim Kanunu Kampanya Grubu: İklim krizine ve ekolojik yıkıma karşı hak temelli, eşitlikçi, ekolojik bütünlüğü esas alan bir dönüşüm kaçınılmazdır. Bunun için de Halkın İklim Kanunu gibi halkın iradesine dayanan, gerçek anlamda adil ve bağlayıcı bir yasal çerçevenin hayata geçirilmesi gereklidir.

•Meteoroloji Mühendisleri Odası: Çevre günü, çevresel sorunlar üzerine içeriğine inanılmayan sadece bir görev gereği yalnızca sembolik söylemler ile geçiştirilmektedir. Ekosistem bütünlüğünü esas alan, savaş karşıtı ve adalet temelli bir çevre yaklaşımının benimsenmesi gereklidir.

•Mersin Çevre Platformu: Bölgemizde yıllarca Nükleer karşıtı itirazlarımız görmezden gelinerek felaketin habercisi olan Akkuyu Nükleer santralinin deprem bölgesinde inşaa edilmesi ve zemininde oluşan çatlaklıklar önlenemeden inşaata devam edilmesi hepimizde endişe yaratmaktadır.

•Antakya Çevre Koruma Derneği: İlimizde ikinci deprem felaketi olan taşocakları ile beton santralları her geçen gün bölgemizi ve yaşam alanlarımızı daha çok tehdit etmektedir.