Mehdi Taremi, İran Ordusu'na katılacak iddiası

ABD ve İsrail'in İran'a yaptığı saldırının yankıları sürüyor. Yunanistan temsilcisi Olimpiakos’ta forma giyen İranlı golcü Mehdi Taremi’nin, ülkesine dönmek istediği iddia edildi.

33 yaşındaki futbolcunun, İran’a yönelik saldırıların ardından orduya katılarak aktif şekilde görev almak istediğini kulüp yönetimine ilettiği öne sürüldü.

“HALKIM VE VATANIM TEHLİKE ALTINDA”

İddialara göre Taremi, yakın çevresine “Ülkemin bana en çok ihtiyaç duyduğu an bu. Halkım ve vatanım tehlike altında, ben de orada olmalıyım” ifadelerini kullandı. Tecrübeli forvetin, askeri komutanlığın yanında yer almak ve ülkesini savunmak istediği belirtildi.

FEDERASYON DEVREDE

Öte yandan İran Futbol Federasyonu yetkililerinin, yıldız futbolcuyu Yunanistan’da kalmaya ve kariyerine devam etmeye ikna etmek için yoğun çaba sarf ettiği bildirildi.

Taremi’nin olası kararı, hem Yunanistan’da hem de uluslararası futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Oyuncunun nihai kararına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.