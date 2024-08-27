Mehil ne demek? Mehil TDK sözlük anlamı nedir?
Mehil kelimesi hukukta ve iş sözleşmelerinde oldukça sık aratılan bir kelimedir. Mehil ne demek? Mehil kelimesinin TDK Sözlük anlamı nedir?
Mehil kelimesi teknik bir terim olarak oldukça merak ediliyor. Mehil kelimesinin TDK Sözlük anlamı şöyle:
MEHİL NE DEMEK?
Mehil kelimesinin TDK Sözlük'te 2 anlamı bulunuyor:
1- Bir işin tamamlanması için tanınan ek süre; önel.
2- İş sözleşmesine göre işçinin işine son verileceğinin işten çıkarılmadan önce işveren tarafından kendisine bildirilme süresi.
MEHİL KELİMESİNİN KÖKENİ NEDİR?
Arapça'da mehl kelimesinden Türkçe'ye gelmiştir.
MEHİL KELİMESİNİN KULLANIMI
Mehil vermek: Süre tanımak.
Mehil müddeti: Önceden tanınan süre.
MEHİL ÖRNEK CÜMLELER:
- Mehil müddeti süresinde borç ödenmedi.
- Eksiklikleri tamamlamanız için mehil veriyoruz.