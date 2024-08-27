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Mehil ne demek? Mehil TDK sözlük anlamı nedir?

Mehil kelimesi hukukta ve iş sözleşmelerinde oldukça sık aratılan bir kelimedir. Mehil ne demek? Mehil kelimesinin TDK Sözlük anlamı nedir?

BirBilgi
  • 27.08.2024 13:04
  • Giriş: 27.08.2024 13:04
  • Güncelleme: 27.08.2024 13:12
Mehil ne demek? Mehil TDK sözlük anlamı nedir?

Mehil kelimesi teknik bir terim olarak oldukça merak ediliyor. Mehil kelimesinin TDK Sözlük anlamı şöyle:

MEHİL NE DEMEK?

Mehil kelimesinin TDK Sözlük'te 2 anlamı bulunuyor:

1-  Bir işin tamamlanması için tanınan ek süre; önel.

2- İş sözleşmesine göre işçinin işine son verileceğinin işten çıkarılmadan önce işveren tarafından kendisine bildirilme süresi.

MEHİL KELİMESİNİN KÖKENİ NEDİR?

Arapça'da mehl kelimesinden Türkçe'ye gelmiştir.

MEHİL KELİMESİNİN KULLANIMI

Mehil vermek: Süre tanımak.

Mehil müddeti:  Önceden tanınan süre.

MEHİL ÖRNEK CÜMLELER:

  • Mehil müddeti süresinde borç ödenmedi.
  • Eksiklikleri tamamlamanız için mehil veriyoruz.
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