Mehil ne demek? Mehil TDK sözlük anlamı nedir?

Mehil kelimesi teknik bir terim olarak oldukça merak ediliyor. Mehil kelimesinin TDK Sözlük anlamı şöyle:

MEHİL NE DEMEK?

Mehil kelimesinin TDK Sözlük'te 2 anlamı bulunuyor:

1- Bir işin tamamlanması için tanınan ek süre; önel.

2- İş sözleşmesine göre işçinin işine son verileceğinin işten çıkarılmadan önce işveren tarafından kendisine bildirilme süresi.

MEHİL KELİMESİNİN KÖKENİ NEDİR?

Arapça'da mehl kelimesinden Türkçe'ye gelmiştir.

MEHİL KELİMESİNİN KULLANIMI

Mehil vermek: Süre tanımak.

Mehil müddeti: Önceden tanınan süre.

MEHİL ÖRNEK CÜMLELER: