Mehir ne demek? Mehir nedir, ne anlama gelir?

İslam hukukunda önemli bir kavram olan mehir, evlilik sırasında erkeğin kadına verdiği veya vermeyi taahhüt ettiği maddi değeri ifade eder. Mehirin anlamı, hükmü ve çeşitleri hakkında merak edilenler şöyle:

MEHİR NE DEMEK? Mehir, İslam dinine göre nikâh akdi sırasında erkeğin kadına verdiği veya vermeyi kabul ettiği mal, para ya da değerli eşyadır. Bu, evliliğin bir şartı değil, ancak evliliğin tamamlayıcı bir unsuru olarak görülür. Mehir, kadına ekonomik güvence sağlamak ve onun haklarını korumak amacıyla belirlenir.

MEHİRİN İSLAMİ TEMELİ NEDİR? Kur’an-ı Kerim’de mehir, “Kadınlara mehirlerini gönül hoşluğu ile verin” (Nisa Suresi, 4/4) ayetiyle ifade edilir. Bu nedenle mehir, İslam dinine göre bir yükümlülük olarak kabul edilir.

MEHİR NASIL BELİRLENİR? Mehir miktarı tarafların anlaşmasına bağlıdır. Kadın, evlilik öncesinde veya nikâh sırasında belirli bir meblağ ya da mal talep edebilir. Bu miktar, iki tarafın rızasıyla belirlenir ve herhangi bir yasal üst sınır bulunmaz.

MEHİR NE ZAMAN ÖDENİR? Mehir iki şekilde olabilir: Peşin mehir (mehir-i muaccel): Nikâh sırasında veya hemen sonrasında ödenir.

Nikâh sırasında veya hemen sonrasında ödenir. Vadeli mehir (mehir-i müeccel): Evlilik süresince veya boşanma halinde ödenmek üzere ertelenir. Birçok kültürde mehirin bir kısmı peşin, bir kısmı ise vadeli olarak belirlenir.

MEHİRİN ÖNEMİ VE AMACI Mehirin, İslam hukukunda kadının ekonomik güvenliğini sağlamak, onu mağduriyete karşı korumak ve evlilikteki dengesizliği önlemek amacı taşıdığı ifade edilir. Ayrıca, mehir kadının kendi mülkü olur ve kocası veya ailesi üzerinde hiçbir tasarruf hakkı bulunmaz.