Mehmet Ağar, İçişleri Bakanı Çiftçi'ye ziyaretini anlattı

İçişleri Bakanlığı’na geçen hafta atanan Mustafa Çiftçi’nin ilk ziyaretçilerinden biri eski İçişleri Bakanlarından Mehmet Ağar oldu.

Ziyaretinin neden Halk TV’den İsmail Saymaz’a anlatan Ağar şunları söyledi:

“Ben kaymakamlık, emniyet müdürlüğü, valilik, Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı yapmışım. İçişleri Bakanlığı’nın her kademesinde çalışmışım. Kaymakamlığın en alt tarafı ne? Maiyet memurluğu. Yapmışım. Emniyetin en altı ne? Komiser muavinliği. Onu da yapmışım. En üstü ne? İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü. İkisini de yaptım. Gelen giden her bakana uğranır, usuldendir."

"HER BAKANA GİDERİM"

"Adettir, her bakana giderim" diyen Ağar, şu ifadeleri kullandı: "Çiftçi’nin bir özelliği var. Hem benim döneminde kaymakamlık imtihanını kazanmış hem de Erzurum Valiliği yapmış. Cumhuriyet tarihinde ikinci bir Erzurum Valisi İçişleri Bakanı oluyor. Erzurum’da, söylemesi ayıp, 36 sene geçmiş ben geçeli, rüzgârımız kuvvetlidir orada. Çocuk (Çiftçi) da onu söyledi tebrik ettiğimde. ‘36 sene geçmiş, hala sizden bahsediyorlar’ dedi.”

Ağar ziyaretin içeriğine ilişkin ise şunları söyledi: “Fevkalade iyi geçti. Ne olacak yani? Akıl mı satacağız? Biz 30 sene olmuş devletten ayrılalı. Türkiye değişmiş, dünya değişmiş. Her gelene akıl satacak halimiz yok. Herkes kendi işini bilir. Bizim yapacağım iş moral vermek, dua etmek.”