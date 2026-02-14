Giriş / Abone Ol
Mehmet Ağar, yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti

Adı faili meçhullerle anılan eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti.

Güncel
  14.02.2026
  • Giriş: 14.02.2026 17:22
  • Güncelleme: 14.02.2026 17:38
Kaynak: Haber Merkezi
Eski İçişleri Bakanı ve Emniyet Müdürü Mehmet Ağar, İçişleri Bakanlığı'na yeni atanan Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti.

Yeni Bakan Çiftçi, adı 1990'lı yıllardaki faili meçhullerle ve devlet içindeki çetelerle anılan, ülkenin en karanlık dönemlerinin mimarlarından eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın ziyaretini sosyal meyda hesabından duyurdu.

Çiftçi, Ağar ile çektirdikleri fotoğrafı şu mesajla paylaştı:

"1992 yılında Erzurum Valiliği de yapmış, İçişleri ve Adalet Eski Bakanı Sayın Mehmet Ağar'a nazik ziyaretleri ve hayırlı olsun dilekleri için teşekkür ederim."

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından İçişleri Bakanı olarak atanan Çiftçi, yeni görevine 11 Şubat'ta başlamıştı.

