Mehmet Ağar yine ‘ak’landı

Haber Merkezi

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, eski bakan Mehmet Ağar’ın da içinde bulunduğu 18 sanıklı dava için verilen beraat ve zamanaşımı kararlarını onadı.

Geçmişten bugüne ismi defalarca kirli ilişkilerle anılan Ağar, böylece bir kez daha ‘aklanmış’ oldu. Ağar’ın geçmişinde adının geçtiği olayları hatırlamakta yarar var. 10 Temmuz 1993 tarihinde Tansu Çiller başbakanken Emniyet Genel Müdürlüğü görevine getirilen Ağar görevdeyken Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararına göre göreve gelir gelmez ‘‘cürüm işlemek amacıyla silahlı teşekkül oluşturdu.’’ Özel Harekât kökenli polislerden özel bir ekip kuran Ağar’ın en yakınında Korkut Eken ve İbrahim Şahin vardı.

Ağar’ın başında olduğu Susurluk çetesinin yargılanması İstanbul 6 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi’nde 1997’de başladı. 2001’de kararını açıklayan mahkeme, sanıklardan Özel Harekât Dairesi Başkan Vekili İbrahim Şahin ve eski MİT görevlisi Korkut Eken’i "cürüm işlemek amacıyla çete oluşturmak" suçundan 6’şar yıl hapisle cezalandırdı. Mehmet Ağar ise dokunulmazlığı kalkınca Ankara yargılandı. Ağar, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ağar’ın beraat ettirildiği faili meçhul davası ise 2010’da özel harekat polislerinden Ayhan Çarkın’ın ifadeleri üzerine başladı. Faili meçhul cinayetlerin Mehmet Ağar ve İbrahim Şahin’in talimatıyla işlendiğini iddia eden Çarkın’ın ifadelerinin ardından Mehmet Ağar, İbrahim Şahin, Korkut Eken, Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım’ın arasında olduğu 19 kişi hakkında 18 faili meçhul cinayetten dava açıldı. Ağar’ın ismi son olarak suç örgütü lideri Sedat Peker’in ifşalarıyla gündeme geldi. Peker, o dönem Yalıkavak Marina’nın Yönetim Kurulu Başkanı olan Ağar’ı ‘‘derin devletin başı’’ olarak nitelendirip Azeri iş insanı Mubariz Gurbanoğlu’nun ‘‘malına çökmekle’’ itham etmişti.