Mehmet Akif Ersoy avukatlarıyla yollarını ayırdı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinden uzaklaştırılan ve ardından tutuklanan Mehmet Akif Ersoy, avukatlarıyla yollarını ayırdı.

Ersoy’un avukatlığını, daha önce Dilan-Engin Polat çiftinin de avukatlığını yapan Hüseyin Kaya üstlenecek.

Hüseyin Kaya’nın cuma günü itibarıyla Ersoy’un avukatı olarak göreve başlayacağı öğrenildi.

Kaya, "Kara para aklamak", "Vergi usul kanuna muhalefet" ve "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek" suçlamalarıyla tutuklanan Dilan-Engin Polat çiftinin avukatlığını üstlenmiş bir süre sonra ise yollarını ayırdığını açıklamıştı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü "uyuşturucu" soruşturmasında gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un da aralarında bulunduğu Ufuk Tetik, Ebru Gülan ve Mustafa Manaz 10 Aralık'ta tutuklanmıştı.

Ersoy'un 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak', 'kabul etmek veya bulundurmak' ya da 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Son olarak, ifadesinde hiç uyuşturucu kullanmadığını söyleyen Ersoy’un test sonucunun ‘pozitif’ çıkmıştı.