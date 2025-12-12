Mehmet Akif Ersoy, aylık gelirini beyan etti

İstanbul merkezli uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy, jandarmadaki ifadesinde aylık gelirinin 390 bin lira olduğunu beyan etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak suçlarından tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'un jandarmada verdiği ifadenin detayları ortaya çıktı.

Milliyet'te yer alan habere göre, Ersoy’a jandarma tarafından 11 soru soruldu. Bu soruların bazıları, "Mesleğiniz nedir? Geçiminizi ne ile sağlarsınız? Aylık geliriniz ne kadardır?, Kullandığınız GSM numarası nedir? Kimin üzerine kayıtlıdır?, Sosyal medya hesaplarınızdan uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirici paylaşım yaptınız mı?, Telefonunuzda kullandığınız uygulamalarda ekstra olarak şifreleme mevcut mu? Mevcut ise ne amaçla kullanıyorsunuz?, Yurtdışına çıkar mısınız? Ne maksatla çıkarsınız?" şeklinde oldu.

"AYLIK GELİRİM 390 BİN LİRA"

"Gazetecilik mesleği icra ediyorum" diyen Ersoy, "Geçimimi bu yolla sağlıyorum. Aylık gelirim 390 bin liradır" dedi.

Uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığı sorulan Ersoy bu soruya, "Kullanmıyorum" şeklinde yanıt verdi. Bunun üzerine Ersoy’a, "Alınan ihbarlar ve soruşturma dosyası kapsamında yapılan araştırmalar neticesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığınız konusunda bazı bilgiler mevcuttur. Konulu ile ilgili ifadenizi veriniz" denildi.

Ersoy ise, "Ben uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmadım. Yeşil ve kırmızı ilaçlar da dahil olmak üzere böyle bir kullanımda bulunmadım" dedi.

"UYUŞTURUCU MADDE KULLANMANIZ İÇİN ZORLADILAR MI?"

Uyuşturucu madde sattığı bilinen biriyle irtibatı olmadığını söyleyen Mehmet Akif Ersoy’a, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılan bir ortamda bulunup kullanımına şahit oldunuz mu? Bu ortamlarda biri size uyuşturucu ve uyarıcı madde içmeniz konusunda telkin, ikna, zorlama gibi hususta bulundu mu?" diye soruldu.

Ersoy bu soruya, "Böyle bir ortamda bulunmadım. Böyle bir olaya şahit olmadım. Kimse beni bu konuda herhangi bir telkin, ikna ve zorlamada bulunmadı" diy yanıt verdi.

Mehmet Akif Ersoy’a son olarak, "Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyor musunuz?” ve 'İtirafçı olacak mısınız?" soruları soruldu.

Ersoy ise, "Faydalanmak istemiyorum. Benim söylemek istediğim başka bir husus bulunmuyor" şeklinde yanıt verdi.