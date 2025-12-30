Mehmet Akif Ersoy ek ifade verdi, tekrar cezaevine gönderildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında 11 Aralık’ta tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Adalet Sarayı’na getirilen Ersoy’un savcılıkta yeniden ifade verdi.

"İTİRAFÇI OLACAK" İDDİASI

Ersoy'un itirafçı olacağı iddia edildi.

Ersoy, avukatları aracılığıyla etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini savcılık makamına bildirdi. Savcılık, bunun üzerine Ersoy'u bir kez daha ifadeye çağırdı.

3 saati aşkın savcılığa ifade veren Mehmet Akif Ersoy'un ifade verme işlemi bitti. Ersoy ardından yeniden cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Ersoy, 11 Aralık'ta "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlamalarıyla tutuklanmış, ardından soruşturma genişletilmişti. Habertürk'le ve Ersoy'la bağlantılı olan pek çok isim soruşturmaya dahil edilmişti.

Ersoy, ifadesinde suçlamaları reddetmiş ve kendisine siyasi operasyon yapıldığını ifade etmişti.

Son olarak sosyal medya fenomeni Taner Çağlı ve Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş tutuklanmıştı.