Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazırlandı: 11 kez cinsel saldırı suçlaması

Tutuklanan televizyon programcısı Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazırlandı.

Ersoy ve 7 şüpheli hakkında düzenlenen iddianame, değerlendirilmek üzere 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

4 SUÇLAMADAN YARGILANACAK

HaberTürk'ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un 'suç örgütü kurma ve yönetme', 'nitelikli cinsel 4 saldırı (11 kez)', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama', 'uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma' suçlarından cezalandırılması talep ediliyor.

'ÖRGÜT LİDERİ' DENDİ

Mehmet Akif Ersoy'un 'örgüt lideri' olarak tanımlandığı iddianamede Mustafa Manaz, Ahmet Göçmez, Nurullah Mahmut Dündar, Taner Çağlı, Tolga Aykut ve Ufuk Tetik 'örgüt üyesi' olarak yer aldı.

9 Aralık 2025'te uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mehmet Akif Ersoy, ertesi gün tutuklanmıştı.

Habertürk, gözaltına alınmasının ardından yaptığı açıklamada, Ersoy'un görevinden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

SEVK YAZISINDA YER ALAN SUÇLAMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sulh ceza hakimliğine tutuklama istemiyle gönderdiği sevk yazısında Ersoy'un da aralarında bulunduğu dört kişi hakkında "uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırma", "ikiden fazla kişinin birlikte cinsel ilişkiye girmesine ortam sağlama" ve "cinsel ilişki karşılığında sektörel ve maddi menfaat sağladıkları" iddia edilmişti.

Talep yazısında, "şüphelilerin kendi konutlarında uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkan sağladıkları, eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri, uyuşturucu madde kullanımı sonrasında ikiden fazla kişinin birlikte cinsel ilişkiye girdiği" ifade edilmişti.

Ayrıca, "Mehmet Akif Ersoy'un çevresinde bulunan kişilerle bu şekilde kadınları ilişkiye sokarak, bu kişiler üzerinden kendisine ve çevresine sektörel ve maddi anlamda menfaat sağladığı" ileri sürülmüştü.

Savcılık, Ersoy'un bu suçları kendisiyle birlikte tutuklanan Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülhan ile fikir ve eylem birliği içerisinde iştirak halinde işledikleri kanaatine varmıştı.