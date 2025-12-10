Mehmet Akif Ersoy neden gözaltında? HaberTürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy kimdir?

Türkiye medyasının tanınan isimlerinden olan Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkında bugün gündeme düşen gözaltı kararı, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan Ersoy’un neden gözaltına alındığı ve soruşturmanın detayları milyonlarca kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Mehmet Akif Ersoy neden gözaltına alındı? Ünlü gazeteci kimdir, hangi görevlerde bulundu? İşte, tüm ayrıntılar...

MEHMET AKİF ERSOY NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘uyuşturucu’ soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Soruşturmanın içeriğine ilişkin yapılan açıklamada, Ersoy’un;

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak ,

, Kabul etmek veya bulundurmak ,

, Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer veya imkan sağlamak

suçlamaları kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındığı bildirildi. Bu gelişmenin ardından ünlü gazeteci hakkında yürütülen sürecin nasıl ilerleyeceği kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mehmet Akif Ersoy, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinden uzaklaştırıldı.

HABERTÜRK GENEL YAYIN YÖNETMENİ MEHMET AKİF ERSOY KİMDİR?

Mehmet Akif Ersoy, 8 Ocak 1985’te İstanbul’da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 2009 yılında 6 News televizyon kanalında muhabir olarak kariyerine adım attı. Gazetecilik kariyerinde erken yaşlardan itibaren önemli görevlerde yer alan Ersoy, hem Türkiye’de hem de uluslararası alanda dikkat çeken habercilik deneyimleriyle tanındı.

Kariyerinin dikkat çeken dönüm noktaları

2010 yılında TRT TÜRK Addis Ababa Temsilcisi olarak görevlendirildi.

olarak görevlendirildi. 2011’de Libya, Yemen, Şam ve Erbil gibi kritik bölgelerde TRT temsilcisi ve savaş muhabiri olarak görev yaptı.

olarak görev yaptı. 2011 yılında TRT TÜRK Trablus ve Sana muhabirliği yaptı.

yaptı. 2012’de Muammer Kaddafi ile ölümünden önce yapılan son röportajı gerçekleştirdi.

gerçekleştirdi. 2012’de TRT Kahire-Mısır Temsilcisi oldu.

oldu. 2013’te TRT Arapça Koordinatör Yardımcılığı görevine atandı.

görevine atandı. 2014 yılında TRT İstanbul Bölge Müdür Yardımcısı oldu.

oldu. 2015’te “ Zenga Zenga ” adlı Muammer Kaddafi belgeselini yayınladı.

” adlı Muammer Kaddafi belgeselini yayınladı. Aynı yıl Diyanet İşleri Başkanlığı Ortadoğu ve İslam Coğrafyası Sorumlu Başkan Müşaviri olarak görevlendirildi.

olarak görevlendirildi. 2016 yılında Dış Politika Dergisi Genel Yayın Yönetmeni oldu.

Ersoy, 2017 yılında Habertürk kadrosuna katılarak Manşet ve Nedir Ne Değildir gibi programlarda moderatörlük yaptı, daha sonra ana haber sunuculuğu görevini üstlendi. Sınır hattı boyunca, Afganistan, Libya ve Filistin gibi sıcak çatışma bölgelerinde sahadan yaptığı yayınlarla tanınan Ersoy, habercilik alanındaki deneyimini ekranlara yansıttı.

2022 yılında Show TV Ana Haber sunucusu Pınar Erbaş ile evlenen Mehmet Akif Ersoy’un “Tünel – Gazze'de Yaşamak” adlı bir kitabı bulunmaktadır.

MEHMET AKİF ERSOY TUTUKLANDI MI?

Mehmet Akif Ersoy hakkında şu an için yalnızca gözaltı kararı bulunuyor. Soruşturma kapsamında işlemlerin devam ettiği, gözaltı sürecinin ardından adli mercilerce verilecek kararın netlik kazanacağı ifade ediliyor.

Mehmet Akif Ersoy tutuklandı mı?

Hayır. Şu aşamada yalnızca gözaltı işlemi uygulanmıştır. Soruşturma süreci devam etmektedir.

Mehmet Akif Ersoy hangi görevlerde bulundu?

TRT temsilcilikleri, savaş muhabirliği, TRT Arapça Koordinatör Yardımcılığı, TRT İstanbul Bölge Müdür Yardımcılığı ve Dış Politika Dergisi Genel Yayın Yönetmenliği gibi pek çok görevde bulunmuştur.

Mehmet Akif Ersoy’un eşi kimdir?

2022 yılında Show TV ana haber sunucusu Pınar Erbaş ile evlenmiştir.

Mehmet Akif Ersoy hangi kitabı yazmıştır?

Gazze’deki yaşamı konu alan “Tünel – Gazze'de Yaşamak” adlı bir kitabı bulunmaktadır.