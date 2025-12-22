Mehmet Akif Ersoy soruşturması Fransa basınında: “Rejimin İslamcı elitleri içindeki iç çekişmeleri gözler önüne seren nitelikte”

Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un tutuklandığı uyuşturucu soruşturması Fransa basınında kendine yer buldu.

Le Monde gazetesi “Türkiye’de, yıldız sunucunun gözden düşmesinin ardında iktidar içindeki güç mücadeleleri” başlığıyla bir haber yayınladı.

Gazete, haberi internet sitesinde ana sayfadan duyurdu.

Le Monde gazetesi

Haberde “Dava, rejimin İslamcı elitleri içindeki iç çekişmeleri gözler önüne seren nitelikte” yorumu yapıldı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in 9 Aralık’ta Mehmet Akif Ersoy’un programına konuk olduğuna değinilen haberde Ersoy’un iktidar çevreleriyle yakın ilişkisine değinildi.

Mehmet Akif Ersoy’un ayrıca İslamcı Selam Tevhid örgütünün eski isimlerinden Nadir Ersoy’un oğlu olduğu, 2012’de Muammer Kaddafi ile röportaj yaptığı ve Mehmet Görmez’in Diyanet İşleri Başkanlığı yaptığı dönemde onun danışmanlığını yürüttüğü hatırlatıldı.

Haberde gazeteci Selim Koru’nun da demeçlerine yer verildi.

Selim Koru, Ersoy’un TRT’de çalıştığı döneme dair şunları söyledi:

“2013’te, Müslüman Kardeşler’in kısa süreli iktidarı sırasında Mısır’da onunla bir hafta geçirdim. TRT’nin Kahire büro şefiydi. Onu çok zeki ve yetenekli bulmuştum. İnanılmaz derecede karizmatikti ve etrafı gençlerle çevriliydi.”

ERDOĞAN SONRASI DÖNEM VURGUSU

Haberde dikkat çeken noktalardan biri ise AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sonrası döneme ilişkin oldu.

Ersoy’un eski MİT Başkanı ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yakınlığı bulunduğuna değinilen haberde “Bu tutuklamanın, Ankara’da Erdoğan sonrası döneme dair söylentilerin giderek arttığı bir süreçte, Fidan’ın nüfuzunu azaltmayı hedefleyen daha geniş bir stratejinin parçası olduğu ileri sürülüyor” denildi.

Haberde “İktidar yanlısı Sabah gazetesinde yayımlanan son derece sert yazılar okunduğunda, bu mücadelenin ne kadar hararetli olduğu daha net görülüyor” ifadesine yer verildi.