Mehmet Akif Ersoy soruşturmasında adı geçen Serkan Toper, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

Sunucu Mehmet Akif Ersoy’un da tutuklandığı soruşturmada adı geçen MHP'li avukat Serkan Toper, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Oğluyla beraber Bahçeli'yi makamında ziyaret eden Toper, fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Toper, paylaştığı bir fotoğrafa "Devlet büyüğümüz Sn. Devlet Bahçeli Beyin yeni yılını ve yeni yaşını kutlayabilme onurunu yaşadım. Allah uzun ömür versin" notu ekledi.

Mehmet Akif Ersoy’un da tutuklu bulunduğu soruşturmadaki gizli tanık beyanlarında adı geçen Toper, iddialara ilişkin "Bu gizli tanık beyanında, Mehmet Akif ile parasal ilişkilerim olduğu ve parasını değerlendirdiğim iddialarına dair; Mehmet Akif ile bırakın ticareti ya da işi, bir delikli kuruş para alışverişim dahi olmamıştır” açıklaması yapmıştı.