Mehmet Akif Ersoy'un "etkin pişmanlık" ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "uyuşturucu" soruşturmasında tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadede, uyuşturucu madde kullandığını itiraf etti.

Kiraladığı evde yapılan uyuşturucu partileri hakkında da bilgiler veren Ersoy'un anlattıklarının, soruşturmaya katkı sağlamadığı belirtildi.

Ersoy, avukatları aracılığıyla etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini savcılık makamına bildirdi. Başvurunun ardından Ersoy, dün (30 Aralık) Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.

Sabah gazetesinin haberine göre, Ersoy avukatı aracılığıyla etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat etti.

Habere göre, Mehmet Akif Ersoy üç saat süren ifadesinde uyuşturucu madde kullandığını itiraf etti. Kiraladığı evde yapılan uyuşturucu partileri ve birlikteliklerle ilgili bilgiler de veren Ersoy, etkin pişmanlık yasası kapsamında tahliyesini talep etti.

SORUŞTURMAYA KATKI SAĞLAMADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan değerlendirmede, "Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu kullandığına dair bilgi Adli Tıp Kurumu tarafından alınan raporla sabit olduğu, kiraladığı evde yapılan partilerde bilindiği için verdiği ifadenin soruşturmaya katkı sağlamadığı" belirtildi.

Ersoy, ifadesinin ardından tutuklu bulunduğu cezaevine yeniden gönderildi.

Gazeteci Ersoy'un da aralarında bulunduğu dört kişi 11 Aralık'ta tutuklanmıştı.