Mehmet Akif Ersoy'un savcılık ve hakimlik ifadesi ortaya çıktı: "Bu net bir şekilde siyasi operasyondur"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un savcılık ve hakimlik ifadeleri ortaya çıktı.

Ersoy, savcılıkta verdiği ifadede "Hayatımda hiç uyuşturucu madde kullanmadım. Bu iddialar çok çirkindir" ifadesini kullandı.

Hakkındaki "grup seks" iddialarına da yanıt veren Mehmet Akif Ersoy, "Grup seks iddialarının hepsi yalandır" dedi.

Ersoy, ayrıca daha önce yaptığı bir trafik kazasına ilişkin "Kazada uyuşturucu etkisinde değildim. Buna dair polis tutanağı vardır" ifadesini kullandı.

Ersoy, "Barcelona’ya A.G.’nin bir arkadaşı da orada olduğu için tatile gittiğimiz doğrudur. Rezan Epözdemir ile orada tesadüfen karşılaşmıştık. Başkonsolos arkadaşım da vardı" dedi.

Ersoy, hakimlikteki ifadesinde ise "15 yılda edindiğim itibarımı 15 dakikada yerle bir ettiler, bu sürecin öncesinde de beni İmamoğlu dosyasına sokmaya çalıştılar, daha sonra Rezzan üzerinden üzerime geldiler" ifadesini kullandı. Ersoy, soruşturmanın siyasi olduğunu savundu.

"Türkiye’de hukukun geldiği noktayı pek çoğumuz biliyoruz" diyen Mehmet Akif Ersoy, kendisine yöneltilen soruların "gizli tanık yönünden sorulan sorular" olduğunu savundu.

Ersoy, "Beni tutuklamayı kafaya koyduklarını düşünüyorum" diyerek serbest bırakılmasını talep etti.

"HAYATIMDA HİÇ UYUŞTURUCU MADDE KULLANMADIM"

Ersoy’un savcılık ifadesinin özetle şu şekilde:

"Hakkımdaki ifadeleri ve iddiaları kesinlikle reddediyorum. Hayatımda hiç uyuşturucu madde kullanmadım. Bu iddialar çok çirkindir. E. A. ile bir dönem flört ettiğimiz bir dönem oldu ancak devam ettiremedik, bitirdik. Arkadaşlarım ile E.A'ın arasında diyaloğa ilişkin iddialar çok çirkindir. Böyle bir şey olmadı. S. isimli rezidanstan 2022 yılında taşındım. M.A. Ulus'ta bulunan eve hiç gelmedi. E.A’ın kız kardeşi E.A’ı tanımam ancak E.A.’dan dolayı bilirim. Kendisini korumam söz konusu değildir. Hatta ben tam tersi E. ve annesini emniyete gönderdim. Gidin devlet ile iş birliği yapın dedim ve onlar da yaptılar. B. K., İ. adlı şirketin sahibidir. Kendisiyle 2017–2018 yıllarında tanıştım. Normal bir arkadaşımdır. M. D., T.W.'de çalışıyor. Sektörden dolayı tanırım. Herhangi bir ilişkim yoktur. Ben yönetici olduktan sonra U.T ve diğer arkadaşlarımı televizyona dahi çıkarmadım. Hatta arkadaşlarım bana bundan dolayı sitem etmişti. Bu iddialar da yalandır. S.D. ile 2011 yılında tanışmıştık. 2024 yılında hasmım oldu. Sebebi de eşi B. D'yi işten çıkarmamdır. S ve U. ile asla, herhangi bir ticaretim olmadı. Aramızda para muhabbeti de geçmedi.

"GRUP SEKS İDDİALARININ HEPSİ YALANDIR"

K.N.U'yu Cumhurbaşkanlığı'nın uçağına ben bindirmedim. Zaten Cumhurbaşkanlığı’nın uçağına binecek gazetecileri İletişim Başkanlığı seçmektedir. K.E’nun tanıştığına dair bilgim yoktur. İhtimal vermiyorum. Köprüde yaptığım kazada uyuşturucu etkisinde değildim. Buna dair polis tutanağı vardır. S.T’in çakarlı araçla gezdiği iddiası yalandır. Grup seks iddialarının hepsi yalandır. M.M. ile %5–%10 civarında resmiyette olması da bir ortaklığım var. Barcelona’ya A. G.'in bir arkadaşı da orada olduğu için tatile gittiğimiz doğrudur. R.Ö ile orada tesadüfen karşılaşmıştık. Başkonsolos arkadaşım da vardı. G.A. ile beni A.G tanıştırdı. Bir kere evine gitmişimdir. E.D oyuncu bir arkadaşımdır. Arkadaşlarımın telefonundan uyuşturucu madde siparişi verdiğim iddiaları yalandır. Şubat ayında bahsettiğiniz iddialar ile benzer şekilde bir twitter hesabı açılmıştı. Bu iddiaların bir kısmı tweet hesabında yazılmıştı. Biz bu tweetler hakkında suç duyurusunda bulunduk. O zaman kimin kullandığını tespit edemedik"

"İFADELERE GİRMİŞ SORULAR GİZLİ TANIK YÖNÜNDEN SORULAN SORULARDI"

Ersoy, hakimlik ifadesinde ise soruşturmayı 'çok net bir siyasi operasyon' olarak nitelediği, kendisine itibar suikastı yapıldığını söylediği ve 'beni tutuklamayı kafaya koyduklarını düşünüyorum' dediği öğrenildi.

Ersoy'un kendisi hakkında tutuklama kararı veren Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ifadesinde özetle şunları söylediği kaydedildi:

"Ben gazetecilik yapıyorum. (Yöneltilen suçlama) Utanç verici bir suçlamadır. Evimde arama yapmadılar, isterseniz arama yapabilirsiniz demiştim. Ben 2 aydır çevremdekilere bir şey olacak, başıma bir şey gelir mi diye kendileriyle paylaştım, üzüldüm, ailem adına, bana güvenenler adına. İfadelere girmiş sorular çirkin ifadelerdir, gizli tanık yönünden sorulan sorulardı, bunların hepsine açık yüreklilikle cevap verdim. Ben Adli Tıp'a giderken rahattım, lakin oradan gelecek raporun benim için önemi yoktur, savcılıkta bana öyle sorular sordular ki ülkenin bütün ahlaksızlığını üstüme boca etmişler gibi hissettim. Daha önce FETÖ tarafından telefonlarım dinlenmişti, yaptığım işi düzgün yapmaya gayret ettim.

"15 YILDA EDİNDİĞİM İTİBARIMI 15 DAKİKADA YERLE BİR ETTİLER"

Benim 15 yılda edindiğim itibarımı 15 dakikada yerle bir ettiler, bu sürecin öncesinde de beni İmamoğlu dosyasına sokmaya çalıştılar, daha sonra Rezzan üzerinden üzerime geldiler. Kenan Tekdağ ile birlikte çalıştım, sosyal medya üzerinden mason olduğumu söylediler, ajan olduğumu söylediler. Bunların hiçbiri olmadı, benim yolsuzluğum yok, arkadaşlarım belli, geldiğimiz son noktada bana karşı iftirada bulunulması için bir takım kişileri bana karşı kışkırttılar. Bunların kim olduğunu bilmiyorum, öğrendiğimde bunlardan şikâyetçi olacağız.

"BU ÇOK NET BİR ŞEKİLDE SİYASİ OPERASYONDUR"

Dünkü kötü hissimi kaybettim, daha iyi hissediyorum, bu çok net bir şekilde siyasi operasyondur. Arkadaşlarım dahil edildi, elde hiçbir delil olmadan gizli tanık beyanı ile… E. ile 4–5 senedir görüşmüyorum, U.T. ile 8 aydır ifade verdiğinden beri yanlış anlaşılır diye görüşmüyorum. M.M. arkadaşımdır, bize örgütü nasıl kurmuşuz, nasıl bir zemin hazırlayacak bir münasebetimiz olmuş? Ben bu işi yaparken hakkımda tweetler atıldı. Bir takım isimler hakkında ilişkim olduğu söylendi. İtibar suikastı yapıldı. Bunlarla ilgili şekilde o tweetleri atanlara ulaşılamadı, Türkiye’de hukukun geldiği noktayı pek çoğumuz biliyoruz, beni tutuklamayı kafaya koyduklarını düşünüyorum, serbest bırakılmamı talep ederim..."

NE OLMUŞTU?

Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu 8 kişi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' suçlarından önceki gece gözaltına alınmıştı.

Gözaltı kararının verildiği dakikalarda Habertürk'teki görevinden alınan Ersoy ve 3 kişi hakkında dün (10 Aralık Çarşamba) gece saatlerinde tutuklama kararı verilmişti.