Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanma gerekçesi belli oldu

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, tutuklanma gerekçesinin “uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” iddiası olduğu öğrenildi.

Güncel
  • 11.12.2025 17:10
  • Giriş: 11.12.2025 17:10
  • Güncelleme: 11.12.2025 17:40
Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanma gerekçesi belli oldu

Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanma gerekçesi belli oldu.

Gazeteci Alican Uludağ, X hesabı üzerinden İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararını paylaştı.

Karara göre Ersoy, uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak suçundan tutuklanmadı.

Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanma gerekçesi olarak "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” iddiasına yer verildi.

Malzeme temin etmek ve yer sağlamak uyuşturucu madde kullanımının kolaylaştırma suçunun cezasının da 5 yıldan 10 yıla kadar hapis olduğu öğrenildi.

"GİZLİ TANIK İFADELERİYLE İTİBAR SUİKASTI" SAVUNMASI

Ersoy'un avukatı da 'örgüt' suçlamasına verdiği yanıtta gizli sanık ifadeleriyle itibar suikastı yapıldığını savundu.

Ersoy'un avukatı şunları söyledi:

"Gizli tanık ifadeleriyle itibar suikastı yapılarak komplo kurulmuştur. Tutuklamak için örgüt suçu mecbur olduğundan örgüt kurma suçu uydurulmuştur. Ersoy, örgütü kimlerle kurmuş? Gülen, Tetik ve Manaz nasıl örgüt ki, kuranlar 3-4 senedir bir araya gelmiyor? Lideri, hiyerarşisi, talimatları, üyeleri belli olmayan örgütün olması mümkün değil"

