Mehmet Akif Ersoy’dan operasyon sonrası açıklama

TMSF tarafından el konulan Can Holding bünyesindeki Habertürk TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, holdinge düzenlenen operasyonun ardından açıklama yaptı.

Ersoy, X hesabından yaptığı açıklamada, "iş akışının aynı şekilde devam edeceğini" dile getirildi:

“TMSF yetkilileri ile sabah saatlerinde Yayın grubumuz ve Doğa Kolejleri ile ilgili yeni sürece ilişkin bir toplantı yaptık.

Özellikle eğitim öğretim yılının başladığı dönemde velilerimizin hiçbir endişe duymaması adına bu notu paylaşmak isterim.

Okullarımız ve medya grubumuzda çalışma arkadaşlarımızla yürüttüğümüz iş akışı aynı şekilde devam edecektir.”

121 ŞİRKETE EL KONDU

Sabah saatlerinde Habertürk'ü de bünyesinde bulunduran Can Holding'e “suç örgütü kurmak”, “kaçakçılık”, “dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak” suçlamalarıyla kapsamlı bir operasyon yapıldı.

İstanbul'da Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından holdinge yönelik başlatılan soruşturma doğrultusunda holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında olduğu 10 kişi için gözaltı kararı verildi.

Holding bünyesindeki Habertürk ve Show TV’nin de aralarında bulunduğu 121 şirkete el konuldu. Can Holding'e kayyum atandı.