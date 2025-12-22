"Mehmet Akif Ersoy’un Hakan Fidan’a yakınlığı" iddiası: Dışişleri kaynaklarından yanıt

Gazeteci İsmail Saymaz, uyuşturucu soruşturmasında testi pozitif çıkan ve tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un "Hakan Fidan'a yakın" olduğu iddiasının Dışişleri Bakanlığı kaynaklarınca reddedildiğini söyledi.

Saymaz, "Bakanlık koridorlarında" dile getirildiğini aktardığı değerlendirmelere ve iddialara köşesinde yer verdi.

İsmail Saymaz bugünkü yazısında Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanması ve "Hakan Fidan'a yakınlık" iddiasına ilişkin kulis bilgilerini aktardı.

Saymaz, Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının Ersoy'un Fidan'a yakın olduğu iddiasını reddettiğini yazdı.

Saymaz'ın aktardığına göre, bakanlık koridorlarında şunlar konuşuluyor:

"Hakan Bey'e hiçbir yakınlığı yok. Ne görüşmüş ne tanışmışlar. Belki 23 Nisan ve 29 Ekim gibi resmi etkinliklerde karşılaşmış olabilirler. Bunun dışında ne herhangi bir telefon irtibatı ne de özel ilişkisi var. Ancak Hakan Bey'in basın ekibinden bazı kişiler, TV yöneticisi olduğu için kendisiyle temas etmiş olabilir. Malum, bu kişi Cumhurbaşkanı'nın uçağına da binmiş, geziye de gitmiş."

"KENDİSİNİ 'HAKAN FİDAN'A YAKINIM' DİYE TANITTIĞI" İDDİASI

Saymaz, bakanlık koridorlarında Ersoy'un kendisini hem medyada hem de iş insanlarına "Hakan Fidan'a yakınım" diye tanıttığının iddia edildiğini, bu durumun Ersoy tutuklandıktan sonra fark edildiğinin ve Fidan'ı "çok öfkelendirdiğinin" söylendiğini aktardı.

Saymaz, "Habertürk soruşturması Fidan'a yönelik operasyondur" söyleminin FETÖ'ye ait olduğunun ileri sürüldüğünü belirterek, şu değerlendirmelerin yapıldığını yazdı:

"FETÖ, Hakan Bey'i 2012 yılından beri hedef alıyor. Şimdi ise 'Operasyon Fidan'a yapıldı' diye konuşuluyor. Hatta 'Habertürk, Fidan için alınmış' deniyor. Hakan Bey'in ne Habertürk ile ne de herhangi bir medya grubuyla bir bağlantısı olabilir. Bu şayianın merkezinde FETÖ var."