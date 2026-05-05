Mehmet Ali Aydınlar, Enzo Maresca'yla görüştü

Fenerbahçe’de olağanüstü genel kurul öncesi başkan adaylarının gündeminde teknik direktör tercihi öne çıkıyor. Adaylar, olası seçim sürecine yönelik planlamalarında teknik adam konusunu ilk sıraya aldı.

Başkan adaylığı için hazırlıklarını sürdüren Mehmet Ali Aydınlar’ın ilk olarak Jürgen Klopp ile temas kurduğu ancak Alman teknik direktörün kulüp çalıştırmayı düşünmediği belirtildi.

"SICAK BAKIYOR"

Bunun üzerine Aydınlar’ın rotasını Enzo Maresca’ya çevirdiği ve İtalyan çalıştırıcının göreve sıcak baktığı ifade ediliyor.

Bir diğer aday Barış Göktürk ise teknik direktör tercihine ilişkin yaptığı açıklamada “yerli ya da yerliye yakın” bir isimle çalışacaklarını dile getirmişti. Bu kapsamda öne çıkan ismin Vincenzo Montella olduğu konuşuluyor.

Adaylar arasında yer alan Hakan Safi’nin de teknik direktör tercihini yabancı bir isimden yana kullanmayı planladığı ve bu doğrultuda temaslarını sürdürdüğü aktarıldı.

Haziran ayında yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde, teknik direktör konusunun adayların projelerinde belirleyici başlıklardan biri olması bekleniyor.