Mehmet Ali Erbil'e hapis cezası

Yasa dışı bahis reklamı yaptığı ve teşvik iddiasıyla 3 yıla kadar hapsi talep edilen Mehmet Ali Erbil'in yargılandığı davada mahkeme kararını verdi.

Mehmet Ali Erbil, 'kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 10 ay hapis cezasına ve bu cezanın ertelenmesine karar verildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede de "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan Erbil'in, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılması talep ediliyor.

İnternet ortamında spor, güzellik, seyahat, moda, teknoloji, sağlık veya eğlence gibi farklı kategorilerde "sosyal medya fenomeni" olarak adlandırılan kişilerin, takipçi sayısı ve tanınırlığı itibariyle toplumda etki alanına sahip oldukları belirtilen iddianamede, bazı fenomenlerin sosyal medya platformları üzerinden yayınladıkları videolar ve fotoğraflar üzerinde reklam yerleştirme gibi eylemlerle yasa dışı bahsi özendirici ve teşvik edici faaliyet yürüttüklerinin tespit edilmesi üzerine soruşturmaya başlandığı anlatılıyor.

İddianamede, yasa dışı bahis suçunun genel ahlaka, topluma, çocukların kumardan korunmasına, devletin verdiği yetkiyle bahis ve şans oyunu düzenleyen kişilerle bu kişilerin gelirlerinden pay alan kamu kurum ve kuruluşların mali çıkarlarına zarar verdiği kaydediliyor. Her ne kadar hukuki olarak suçtan zarar gören Spor Toto Teşkilat Başkanlığı olsa da manevi anlamda oluşturduğu olumsuz yansımaların özellikle gençleri kolay para kazanmaya teşvik ettiği, bu nedenle asıl mağdurun toplum olduğu vurgulanıyor.

Mehmet Ali Erbil'in medya sektöründe tanınırlığı ve bilinirliği dikkate alındığında hiçbir menfaat temini olmaksızın, önceden tanımayıp aralarında dostluk ya da ahbaplık bulunmayan kişilerden gelen her davete icabet etmesinin beklenemeyeceği ifade edilen iddianamede, Erbil'in Malta'ya gidip konakladığı ve ağırlandığı dikkate alındığında bu durumun menfaat kapsamında olduğu öne sürülüyor.