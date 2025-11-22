Mehmet Ali Erbil evinde fenalaştı

Mehmet Ali Erbil dün akşam kaçış sendromu rahatsızlığının yeniden nüksetmesi üzerine evinde fenalaştı.

Sözcü'de yer alan habere göre yaşadığı ani rahatsızlık sonrası Erbil'in evine doktor çağrıldı.

Yapılan müdahalenin ardından Erbil'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Nadir görülen bir hastalık olan kaçış sendromu, damar içi sıvısının azalmasıyla ani ataklar şeklinde kendini gösterir.

Hastalık ilk kez 1960 yılında Clarkson ve arkadaşları tarafından tanımlanmıştır. Bu nedenle "Clarkson Hastalığı" olarak da bilinir.

Ataklar sırasında; damar içi sıvısının ani ve çok miktarda azalması, kanda albümin düzeylerinin düşük olması, kanın koyulaşması-akıcılığının azalması, bazen de monoklonal gamopati denilen özel bir laboratuvar bulgusu tespit edilebilir.