Mehmet Ali Erbil önceki akşam kaçış sendromu rahatsızlığının nüksetmesi üzerine fenalaştı.

  • 22.11.2025 12:54
  • Güncelleme: 22.11.2025 12:59
Kaynak: Haber Merkezi
Mehmet Ali Erbil evinde fenalaştı

Mehmet Ali Erbil dün akşam kaçış sendromu rahatsızlığının yeniden nüksetmesi üzerine evinde fenalaştı.

Sözcü'de yer alan habere göre yaşadığı ani rahatsızlık sonrası Erbil'in evine doktor çağrıldı.

Yapılan müdahalenin ardından Erbil'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

KAÇIŞ SENDROMU NEDİR?

Nadir görülen bir hastalık olan kaçış sendromu, damar içi sıvısının azalmasıyla ani ataklar şeklinde kendini gösterir.

Hastalık ilk kez 1960 yılında Clarkson ve arkadaşları tarafından tanımlanmıştır. Bu nedenle "Clarkson Hastalığı" olarak da bilinir.

Ataklar sırasında; damar içi sıvısının ani ve çok miktarda azalması, kanda albümin düzeylerinin düşük olması, kanın koyulaşması-akıcılığının azalması, bazen de monoklonal gamopati denilen özel bir laboratuvar bulgusu tespit edilebilir.

