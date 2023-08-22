Mehmet Aytunç Altay, 31 yıl sonra tahliye edildi

Türkiye Komünist Partisi/Birlik (TKP-B) ve Türkiye Devrim Partisi'nin lider kadrolarından Mehmet Aytunç Altay, 31 yıl cezaevinde tutulduktan sonra tahliye edildi.

TKP-B ve Türkiye Devrim Partisi'nin lider kadrolarından Mehmet Aytunç Altay, 31 yıl sonra dün (21 Ağustos) İzmir-Kırıklar 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nden tahliye edildi. Altay, işkenceye dayalı sorguda ifade vermeyi reddetmesi 'örgüt tavrı' sayılıp müebbet hapis cezasına mahkûm edilmişti.

Arkadaşları ve akrabaları tarafından cezaevinden alınan Mehmet Aytunç Altay, "Halen içeride tutulmakta olan mahpus arkadaşlarımızın dışarıda mücadeleye devam edenlere selamlarını iletiyorum" dedi.

M. Aytunç Altay, 1993'te İstanbul’da gözaltına alınmış, uzun süreli ve işkenceye dayalı sorgunun ardından ifade vermeyişi 'örgüt tavrı' olarak değerlendirilip İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) yedek hakimliğince müebbet hapis cezasına mahkûm edilmişti.

KATILMADIĞI KONGRE SUÇLAMA KONUSU YAPILDI

Aytunç Altay hakkındaki suçlamalardan biri de, Türkiye Komünist Partisi/Birlik’in 1986 Haziran ayında yapılan ve bir ay süren yurt dışındaki ikinci kongresine 'katılması' oldu. Altay o tarihlerde sıkıyönetim mahkemesinden aldığı ceza nedeniyle Sağmalcılar Cezaevi’nde tutukluydu. Fakat mahkeme, 'örgüt yöneticiliğinden' tutuklanan Altay’ı, TCK 146/1. Madde'den yani mevcut anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüsten cezalandırdı.

AİHM'DEN BOZMA KARARI

2001’de Türkiye, tarafı olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHM) 3. maddesinde yer alan 'işkence ve kötü muamele yasağını ihlal etmekten', 5. maddede yer alan 'kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkını ihlal etmekten' ve 6. maddede yer alan 'adil yargılanma hakkını ihlal etmekten' mahkum edildi. Bunlara rağmen yeniden yargılama başvurusu reddedildi.

Temyiz sonrası Yargıtay’ın zorlamasıyla yapılan yeniden yargılamada ise aynı yönde hüküm verildi. Altay’ın avukatının Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvuru da reddedildi. Mehmet Aytunç Altay, sıkıyönetim mahkemeleri süreci de sayıldığında, 35 yıla yakın süre cezaevinde kaldı.