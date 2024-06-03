Mehmet Ayvalıtaş hiç unutulmadı

Haber Merkezi

Gezi Direnişi sırasında İstanbul Ümraniye’de Tem Otoyolu’nda yürüyüş yapanların arasına dalan bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren Mehmet Ayvalıtaş, katledilişinin 11. yılında mezarı başında anıldı. Eski Çekmeköy Mezarlığı’nda gerçekleşen anmaya Ayvalıtaş’ın ailesinin yanı sıra çok sayıda siyasi parti ve platform temsilcileri katıldı.

Ayvalıtaş’ın mezarı başında konuşan Volkan Ayvalıtaş, acılarının adaletin sağlanması durumunda son bulacağını aktardı. Ayvalıtaş’ın küçük yaşta sömürüyü deneyimlediğini, eşitlik ve adalet arzusu ile örgütlü mücadeleye katıldığını söyleyen DEM Parti Milletvekili Kezban Konukçu, ‘‘Gezi’de kaybettiğimiz bütün canlarımız gibi Gezi Direnişi’nde en önde yer aldı’’ dedi. Anma töreninin ardından Ayvalıtaş’ın katledildiği yere fotoğrafı ve karanfiller bırakıldı. Öte yandan Eskişehir’de Gezi Direnişi’nin yıldönümü kapsamında Ali İsmail Korkmaz katledildiği yerde anıldı.