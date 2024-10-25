Mehmet Baransu'ya FETÖ'den verilen 13 yıl 6 ay hapis cezası onandı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, kapatılan Taraf gazetesinin yazarı Mehmet Baransu'ya FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan verilen 13 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.

Daire, Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesinin Baransu hakkında 19 Temmuz 2020'de kurduğu hükme ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.

Buna göre, yerel mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 13 yıl 6 ay hapse mahkum edilen Baransu'nun cezasının onanması kararlaştırıldı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Mehmet Baransu hakkında, "Mersin Limanı'nda gümrükte ele geçirildiği iddia edilen genetiği değiştirilmiş pirinç" yayımları nedeniyle soruşturma başlatılmış, FETÖ mensubu emniyet görevlilerinin yasa dışı faaliyetleri kapsamında elde ettikleri gerçeği yansıtmayan bilgi ve belgeleri Baransu'ya ilettikleri tespit edilmişti.

Söz konusu yayımların amacının "FETÖ'nün faaliyetleri kapsamında kamuoyunda Türkiye Cumhuriyeti hükümetini zor durumda bırakmak" olduğu tespiti üzerine Baransu hakkında Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açılmıştı.

Baransu, "gizliliği ihlal" suçundan 2 yıl, "yasaklanan bilgileri açıklama" suçundan 4 yıl, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan da 13 yıl 6 ay olmak üzere toplam 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Baransu hakkında "gizliliği ihlal" ve "yasaklanan bilgileri açıklama" suçlarından verilen toplam 6 yıl hapis cezasını 2022'de hukuka uygun bulmuştu.