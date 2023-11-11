Mehmet Birinci: "Bu takım bu ligde kalacak"

Giresunspor Teknik Direktörü Mehmet Birinci, kısıtlı bir kadro ile mücadele ettiklerini vurgulayarak, "Bu takım bu ligde kalacak" dedi.

Trendyol 1. Lig’in 12. haftasında Giresunspor, deplasmanda Tuzlaspor’a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Giresunspor Teknik Direktörü sözlerine Mustafa Kemal Atatürk’ü anarak başladı.

Mücadele ile ilgili ise Birinci, "Bugün istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Tabii kısıtlı bir kadromuz var. Belli oyuncularımızın o günü istediğimiz performansı göstermediği zaman bu tip sonuçlar oluyor. Ama bunları gidermeye çalışacağız. Bu kadro ne çıkarabilirse ona uğraşacağız. Bu takım bu ligde kalacak, çocuklara güveniyoruz. Tuzlaspor’u da tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.