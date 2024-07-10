Mehmet Büyükekşi'den TFF başkanlığı için adaylık kararı

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 18 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek TFF başkanlık seçimlerinde yeniden aday oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 18 Temmuz'da gerçekleştirecek seçimlerde aday olma kararı aldı.

NTV Spor'un aktardığına göre TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 18 Temmuz'da gerçekleştirecek seçimlerde yeniden aday oldu. Büyükekşi ile birlikte kesinleşen adaylar Servet Yardımcı ve İbrahim Hacıosmanoğlu. Daha önce adaylığını açıklayan İsmail Uyanık ve Erdal Alkış ise henüz resmi adımı atmadı.

RESMİ BAŞVURU İÇİN 64 İMZA YETİYOR

TFF başkanlığına aday gösterilmek için yarın son gün. Bunun için en az 5 delegenin "Bizim adayımız şu kişidir" önerisine ihtiyaç var. Her kulüp 1 delege sayılıyor. Resmi başvuruyu yapmak için yeterli imza teslimi (64) için ise kongreye kadar süre var.