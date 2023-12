Mehmet Büyükekşi, Hamit Altıntop ve Montella'dan kura değerlendirmesi

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve C yolu play-off galibi (Gürcistan, Yunanistan, Kazakistan, Lüksemburg) ile eşleşti.

Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ile A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ: İNŞALLAH 2008'DEN DAHA İLERİ BİR BAŞARI GÖSTEREBİLİRİZ

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Portekiz gerçekten futbolda önemli bir ülke. Bu zamana kadar özel maçlar dışında hiç yenememişiz. Biliyorsunuz bu dönemde hep ilkleri başardık. 72 yıl sonra Almanya'yı Almanya'da yendik. Yine bir ilk olarak turnuvaya grup lideri olarak katılıyoruz. İnşallah bu Portekiz maçını bu defa galibiyet ile bitiririz. Yine bir ilki başarırız diye hedefliyoruz. Bu zamana kadarki yapılan maçlarda maalesef galip gelememişiz. 2008 yılında da biliyorsunuz Portekiz bizim gruptaydı. Çekya yine bizim gruptaydı. 2008'i de andırıyor. İnşallah 2008'deki başarı veya daha ileri bir başarı gösterebiliriz. Ama en önemli konulardan bir tanesi bizim takımımızın elde edeceği form durumu ve performansları" dedi.

"AVRUPA'NIN EN GENÇ TAKIMIYIZ"

A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa'nın en genç takımı olduğunu dile getiren Büyükekşi, "İnşallah gençlerimiz güzel bir sezon geçirirler. Hem Türkiye'de oynayan futbolcularımız hem de Avrupa'da oynayan futbolcularımız. Biliyorsunuz son 2 maçımızda 7 eksiğimiz vardı. Gerek Avrupa'da gerek Türkiye'de dolayı oynayamayan oyuncularımız vardı. İnşallah onlarda o zamana kadar aramıza katılır. Daha çok maçlarla oynarlar. Hocamız da onları takip ediyor. Belki yeni katılacak Avrupa'da oynayan gençler olabilir. Hocamız ve Hamit Altıntop onu da takip ediyor. Şunun çok önemli olduğunu düşünüyorum; ülkemizin 2008'den beri uluslararası bir başarısı yok. İnşallah bu defa gruptan çıkarız daha sonra da ilk 16'dan sonra çeyrek final belki yarı final belki de daha fazlası... Bunu başarabilmek için çok çalışmamız gerekiyor. Bunu çok iyi biliyoruz. İyi oyuncularımız var. Genç oyuncularımız var. İyi de bir hocamız var. Hep beraber yönetimimizle, teknik ekibimizle ve futbolcularımızla el ele ve gönül gönüle verip bu işi başarmak için her türlü çabayı göstereceğiz" diye konuştu.

"TURNUVANIN ALMANYA'DA YAPILMASI AVANTAJ"

Turnuvanın Almanya'da yapılmasının avantaj olduğunu kaydeden Mehmet Büyükekşi, "Biliyorsunuz Berlin'de oynadığımız son özel maçta 80 bin kişilik statta 72 bin kişi vardı. Herhalde 55-60 bin Türk vardı. Dortmund'da ilk 2 maçımızı oynayacağız. Dortmund'daki statta 70 bin kişilik. İnşallah burada birçok Türk seyirci stadı dolduracak. Son maçımız Hamburg'da. Yine en çok Türk'ün yaşadığı şehirlerden bir tanesi hem Dortmund hem de Hamburg. Ayrıca Almanya'da 3 milyon Türk yaşıyor. 5 milyon da Almanya'nın diğer çevresinde; Hollanda, Belçika, Fransa ve İngiltere'den gelecek vatandaşlarımız var. Burada hep birlikte olacağız. Taraftar da 12'nci gücümüz. İnşallah beraber başarılı sonuçlar almak istiyoruz. Bir kez daha ülkemize ilklerimizi yaşatmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"ÇOK ÇALIŞARAK BUNUN ALTINDAN KALKACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Mehmet Büyükekşi, C yolu Play-Off galibi ile ilgili ise "Kazakistan olabilir ve Yunanistan olabilir. Bütün takımlar başarı göstererek Avrupa Şampiyonası'na geldiler. Burada yapmamız gereken şey gruptaki takımlardan önce kendi performansımız, motivasyonumuz ve heyecanımız. Ben hep şunu söylüyorum önce önemli olan takım olabilmek. Takımdan kastım sadece futbolculardan bahsetmiyorum. Bu işi hep beraber başaracağız. İnşallah çok çalışarak bunun altından kalkacağımızı düşünüyorum. Tüm vatandaşlarımızın dualarını bekliyoruz ve birlikte sevinmek istiyoruz. En büyük Türkiye diyorum" şeklinde konuştu.

HAMİT ALTINTOP: PLAY-OFF'UN C GRUBU OLMASI DA ASLINDA BİZİM İÇİN AVANTAJ

TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, "yi bir kura. Portekiz çok güçlü. Çekya da iyi bir hava yakaladı. Play-Off'un C Grubu olması da aslında bizim için avantaj. Bizim hedefimiz bu avantajı kaybetmemek, turu geçmek. Ama tabii ki uzun bir süreç var. Umarım oyuncularımız üzerine koyarak ilerler. Mart ayında iki tane hazırlık maçımız olacak. En iyi şekilde Dortmund şehrinde, 18 Haziran'da iyi bir başlangıç yaparız" dedi.

"İKİ MAÇIMIZIN DORTMUND'DA OLMASI BÜYÜK AVANTAJ"

Hamit Altıntop, iki maçın Dortmund'da oynanacak olmasıyla ilgili, "İki maçımızın Dortmund'da olması büyük bir avantaj. 80 bin kapasiteli bir stat. Orada vatandaşlarımızla, futbolseverlerimizle bir arada olmak çok büyük bir avantaj. Bu avantajı dezavantaja çevirmemek lazım, iyi hazırlanmak lazım. Mütevazılığımızı da kaybetmemiz gerekir ki motivasyonumuzu yüksek tutalım" dedi.

"HEDEF NET"

Play-Off C elemelerinden gelebilecek takımları değerlendiren Altıntop, "Lüksemburg ile çok uzun zaman olmayan süreçte iki defa oynama şansımız oldu. Gürcistan, Yunanistan ve Kazakistan var. Hepsi altyapılarına iyi yatırım yaptılar. Hangisi olursa iyi bir sonuçla turu geçmek istiyoruz. Hedef net" şeklinde konuştu.

"PORTEKİZ GRUBUN FAVORİSİ"

Portekiz'in grubun favorisi olduğuna değinen Hamit Altıntop, "Sadece oyuncu olarak değil antrenör bazında da çok çok iyi mesafe kat ettiler. Her turnuvada çok iyi sonuçlar aldılar. 2016'da Avrupa şampiyonu oldular. Bizimle kıyasladığımızda aramızda biraz mesafe var gibi ama günlük futbolda bu maçtan maça değişebiliyor. Bunu kısa zaman önce Hırvatistan ve Almanya'yı yenerek gösterdik. Bunu sürekli hale getirmek istiyoruz. Bunu da umarım turnuvada yansıtabiliriz" diye konuştu.

"OYUNCULARIMIZIN ÜSTÜN PERFORMANS GÖSTERMESİ GEREKİR Kİ HAYALLERİMİZE ULAŞALIM"

Hamit Altıntop, "Almanya'da vatandaşlarımızla birlikte 7 maçlık bir periyoda girmek istiyoruz" diyerek şunları dile getirde: "Bizim takım çok kıymetli onlara cesaeet vermemiz lazım. Onları doğru uyarılarla doğru şekilde hazırlamamız gerekir. Her maç çok çok iyi oynamamız lazım. Oyuncularımızın üstün performans göstermesi gerekir ki hayallerimize ulaşalım. Bunu kesinlikle yapabiliriz. İlk hedefimiz grupları geçmek. Kısmen de olsa futbol şansı gerekli."

MONTELLA: RAKİPLERİMİZE ÇALIŞACAĞIZ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, kura çekiminde özel bir tercihleri olmadığını dile getirerek, "Bu aşamadan sonra rakiplerimize çalışacağız. Bu kura EURO 2008'i hatırlattı deniyor ama beklentiler, her şey farklı olabilir. O zaman Türkiye 4'üncü torbadan girmişti. Hepimiz gördük burada beklenmedik şeyler olabilir" dedi.

"TAKIMLARIN DENGELERİ FARKLIDIR"

Futbolculuk ve antrenörlük kariyerinde 30 yılı geride bıraktığını kaydeden Montella, "Takımların dengeleri farklıdır. Sosyal medyada yazılanlara saygı duyuyorum ama benim görüşlerim bu şekilde" diye konuştu.

Montella, Portekiz'i daha önce hiç yenemedik. Şimdi yener miyiz? şeklinde yöneltilen bir soruya, "İnşallah" diye yanıt verirken hangi takımı seçeceğinin sorulmasına ise kazanan kim olursa cevabını verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Mehmet Büyükekşi'nin açıklamaları

-Hamit Altıntop'un açıklamaları

-Vincenzo Montella'nın açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)